Rocío Ponce 22 MAY 2026 - 11:57h.

Ibai Llanos ha sido uno de los pocos afortunados que ha podido probar la tortilla de patatas que cuesta más que el sueldo medio español

Rosalía y cómo hacer su tortilla de patata: "Presentación mejorable, sabor increíble"

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¿Cuánto pagarías por una tortilla de patatas? Llevamos toda la vida comiéndola “gratis”, en casa de los abuelos o en nuestro propio hogar. Es una de esas recetas familiares que se repite y pasa de generación en generación con los pequeños trucos o incorporaciones de ingredientes que definen el sabor final de este plato tan español.

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A la tortilla de patatas la merodean y acosan constantemente debates como el de cebolla sí, cebolla no, el del punto que se le debe dar en la sartén, el de la forma de cocinar las patatas o las tendencias que la acechan y que amenazan la receta que defienden los puristas. En ese último punto nos encontramos con una tortilla de patatas imbatible y no solo por su sabor, también por su precio. Te adelantamos que cuesta 2200 euros, la hace un restaurante barcelonés solo durante dos semanas y el influencer Ibai Llanos ha sido invitado a probarla y ha sido tremendamente honesto.

Ante él, vemos una tortilla de gran tamaño. No es de esas tortillas de patatas de cuatro pisos, que su precio no te haga pensar en bestialidades. Tiene un tamaño de sartén grande de familia numerosa. “Es la tortilla más cara del mundo, cuesta 2200 euros. La puedes pagar a plazos, a 24, 36 o a 12 meses, no lo sé. Es una barbaridad”, comienza explicando en tono burlón.

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Qué ingredientes lleva

Patata Bonnotte . “Una patata de una isla francesa, muy exclusiva, con un precio que oscila entre los 300 y 500 euros el kilo. Solo salen dos semanas al año”, explica. Esta patata francesa de cultivo exclusivo en la Isla de Noirmoutier destaca especialmente porque la tierra se abona con algas marinas, consiguiendo un sutil sabor a mar que las diferencia por completo.

. “Una patata de una isla francesa, muy exclusiva, con un precio que oscila entre los 300 y 500 euros el kilo. Solo salen dos semanas al año”, explica. Esta patata francesa de cultivo exclusivo en la Isla de Noirmoutier destaca especialmente porque la tierra se abona con algas marinas, consiguiendo un sutil sabor a mar que las diferencia por completo. Cebolla caramelizada con vino Lustau Pedro Ximénez VORS.

Sal de Ibiza.

AOVE de cosecha temprana OliDuero.

de cosecha temprana OliDuero. Trufa blanca rallada.

Huevos de gallinas marans . Una raza de origen francés conocida por poner huevos con cáscara de color marrón oscuro muy cotizados y de sabor rico con yema densa.

. Una raza de origen francés conocida por poner huevos con cáscara de color marrón oscuro muy cotizados y de sabor rico con yema densa. Caviar de beluga iraní.

Su creadora la denomina “tortilla Michelin, la tortilla llevada a su máxima expresión. No es una tortilla. Es una experiencia irrepetible”. Y solo podrá probarse hasta final de mes en su restaurante. "Es de las locuras más grandes realizadas", comenta la chef en su perfil en redes sociales.

“Durante solo dos semanas presentamos una creación única, elaborada con productos excepcionales y pensada para quienes entienden la tortilla como una auténtica experiencia gastronómica”, explica Eve, la responsable de la receta. “Yo he tenido la suerte de que me la han regalado, pero alguno se preguntará si la gente la compra y la tortillera dice que sí, deben ser Elon Musk, Lamine Yamal…”, bromea Ibai. “Una de las cosas que hace que sea tan cara es que la tortilla lleva caviar de beluga iraní, no estoy vacilando, solo la lata cuesta 400 euros”, explica.

Se corta un buen pincho y lo muestra. “Tiene un pintón espectacular, la pruebo primero sin caviar. ¡Está cojonuda!, hay que decirlo, impresionante, las cosas como son”. Para probarla con caviar, se sirve mucho más de lo que debería porque le han dado la lata entera (vemos en imágenes que la tortilla se sirve decorada con pequeñas porciones de caviar sobre ella) y confiesa que la prefiere sin él. “Está muy buena; personalmente, no es la mejor tortilla que me he comido en mi vida, me quedaría con la de mi abuelo”, sentencia Llanos.

Dónde comerla

Lo primero que tienes que hacer es reservar en REBO indicando que quieres la tortilla y aportar 500€ de señal para confirmar. Teniendo en cuenta el precio de la tortilla, es el requisito fundamental que pone Eve para asegurarte que tengas tu tortilla ‘Michelin’ esperándote cuando llegues al local.

Esta tortilla de lujo es un invento de Evelyn Fortuny, conocida como Eve La tortillera, fundadora y CEO de REBO Restaurant, ubicado en Sant Boi de Llobregat, Barcelona. Esta chef y su espacio se han convertido en virales por reinventar las tortillas de patatas tradicionales combinándolas con ingredientes innovadores; algunos surgen de su imaginario y otros son peticiones de los seguidores. Tortillas de patatas con gominolas, con Doritos o Cheetos Flamin' Hot, con galletas Oreo, etc. Aunque también mezcla con ingredientes algo menos polémicos como chorizo, sobrasada, etc.

Las tortillas de patatas de REBO son melosas o "en su punto”, un equilibrio entre las de estilo Betanzos demasiado líquidas y las absolutamente cuajada. Sin embargo, en el restaurante puede adaptar el punto a la petición del cliente. Sus tortillas destacan por la potencia de los sabores, sus patatas pochadas, la jugosidad de la textura y la calidad de los ingredientes utilizados.

Puedes comer en REBO por unos 20 euros y elegir en su carta alguno de sus puntos fuertes, que son las tortillas insignia individuales o por pinchos (de 4 a 6€), sus bocatas de autor, tapas y entrantes (croquetas, bravas, berenjenas rebozadas…) y acabar con los postres con tartas de queso que integran sabores de moda como lotus o pistacho. Las tortillas que más se piden son la clásica (con cebolla caramelizada), la de jamón y trufa, la de morcilla y la carbonara. De sus famosos bocadillos contundentes, el que arrasa es el Tortizo que lleva tortilla de chorizo, crema de queso Idiazábal y jamón deshidratado.