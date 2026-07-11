Patatas asadas y mayonesa de gambas: la versión más intensa de la ensaladilla

Esta ensaladilla de patatas asadas y mayonesa de gambas es una reinterpretación inteligente, sabrosa y elegante de una de las tapas más queridas de nuestra cocina

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Hablar de ensaladilla es hablar de tradición. Es una de esas recetas que forman parte de nuestra cultura gastronómica y que aparece en prácticamente cualquier barra de bar, terraza de verano o comida familiar. Cada cocinero tiene su versión, cada casa guarda su secreto y cada comensal tiene una opinión sobre cuál es la mejor.

Sin embargo, de vez en cuando surge una propuesta capaz de sorprender incluso a los más puristas. Una versión que respeta la esencia del plato original, pero introduce pequeños cambios que transforman por completo el resultado. Eso es precisamente lo que ocurre con esta ensaladilla elaborada con patatas asadas y mayonesa de gambas.

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A primera vista puede parecer una modificación sencilla, pero basta probarla para descubrir que estamos ante una receta completamente diferente. Más intensa, más aromática y con una profundidad de sabor que convierte cada cucharada en una experiencia mucho más rica.

El primer gran secreto: asar las patatas en lugar de cocerlas

La mayoría de las recetas tradicionales de ensaladilla comienzan exactamente igual, una olla con agua hirviendo y unas patatas cocinándose lentamente. Sin embargo, esta versión apuesta por un camino completamente distinto. En lugar de cocerlas, las patatas se asan. Puede parecer un detalle menor, pero supone una diferencia enorme tanto en textura como en sabor.

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Cuando cocemos una patata, parte de su estructura absorbe agua durante el proceso. Aunque el resultado sigue siendo delicioso, una parte de su sabor natural se diluye inevitablemente. Al asarlas ocurre justo lo contrario. La patata conserva toda su esencia porque no entra en contacto con el agua. Sus azúcares naturales se concentran y desarrollan aromas más intensos durante el horneado. El resultado es una patata más sabrosa, más aromática y con una textura mucho más interesante.

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Además, al contener menos humedad, mantiene mejor su consistencia cuando se mezcla con la mayonesa, evitando que la ensaladilla resulte excesivamente blanda o acuosa.

La mayonesa de gambas, una explosión de sabor que cambia las reglas del juego

Si las patatas asadas son el primer secreto de esta receta, la mayonesa de gambas es sin duda el segundo gran protagonista. Y probablemente el elemento que convierte esta ensaladilla en algo realmente especial.

La idea consiste en aprovechar uno de los tesoros más infravalorados del marisco, el jugo contenido en las cabezas de las gambas.

Cuando se cocinan, las cabezas liberan una enorme concentración de aromas y sabores marinos capaces de transformar cualquier elaboración. En esta receta, ese jugo se incorpora a la mayonesa cuando todavía está caliente, permitiendo que se integre perfectamente y creando una salsa extraordinariamente intensa. La mayonesa deja de ser un simple acompañamiento para convertirse en el auténtico motor del plato.