Equipo Outdoor 11 JUL 2026 - 13:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha publicado su rutina de ejercicio con 30 semanas de embarazo y ha respondido de la manera más inesperada a los síntomas típicos de esta etapa

Claudia Martínez se sincera sobre cómo ha cambiado su relación con Mario González tras su embarazo

Compartir







Claudia Martínez ha demostrado que el embarazo no le frena lo más mínimo en el gimnasio. La exconcursante de 'La isla de las tentaciones', que no para de sorprender a sus seguidores a lo largo del embarazo, ha compartido en redes su sesión de entrenamiento con 31 semanas de embarazo. Una rutina completa y exigente junto a su entrenadora que ha dejado claro que, a estas alturas de la gestación, ella no entiende de cansancio.

Pero la sesión de hoy no ha sido una más. "Recuperando la caña que el otro día no le dejé darme", ha confesado Claudia, en referencia a su entrenadora, que en la sesión anterior le pidió bajar el ritmo. Claudia, que ha mantenido a sus seguidores informados de cada semana de su embarazo, ha llegado hoy al gimnasio con las pilas cargadas y dispuesta a darlo todo. Y así ha sido.

La rutina, pensada para mantenerse fuerte durante el último trimestre, incluye ejercicios específicamente adaptados al embarazo y supervisados en todo momento por su entrenadora. Claudia lleva semanas construyendo esta base de cara al parto, y los vídeos que comparte en redes son el reflejo de una preparación seria y bien planificada. Una manera de llegar al gran momento en las mejores condiciones posibles.

Y si su app de síntomas del embarazo le avisó esta mañana de que "hoy podrías sentir cansancio", Claudia lo ha tenido muy claro: "Hoy no tengo tiempo de estar cansada". La influencer ha respondido así, con la mejor de las actitudes, a una de las sensaciones más habituales del tercer trimestre. Sus seguidores no han tardado en aplaudirlo: la publicación se ha llenado de mensajes de admiración y cariño en cuestión de minutos.

Canal de Whatsapp de Telecinco

La rutina de Claudia con 31 semanas de embarazo

Claudia pasa de un ejercicio a otro con muy buena energía: patada de glúteo en banco, peso muerto con barra, cuadrupedia con pelota, jalón a un brazo, curl de bíceps en zancada, remo con mancuerna, sentadilla con remo en polea y tirón de cuerda. Su entrenadora la acompaña en todo momento con indicaciones tranquilas para cuidar la zona lumbar y activar bien el abdomen. La mejor prueba de que, a menos de nueve semanas del parto, se encuentra de maravilla y lo está disfrutando.