El ganador de 'Supervivientes 2020' ha apostado por dejar la Guardia Civil y emprender en el mundo del bienestar

Jorge Pérez explica los motivos por los que las luces de su casa son rojas ante la sorpresa de sus seguidores

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MadridLa vida actual de Jorge Pérez, ganador de 'Superviviente 2020' , poco tiene que ver con la exposición mediática que vivió durante algunos de los años más intensos de su carrera pública. Quien fuera Guardia Civil,y uno de los colaboradores más habituales de los programas de Mediaset ha optado por un camino muy diferente al que muchos imaginaban para él después de alcanzar la fama televisiva.

El paso por Honduras del influencer marcó un antes y un después. La audiencia quedó conquistada por su disciplina, su capacidad de esfuerzo y su carácter sereno, cualidades que le llevaron a proclamarse ganador de una de las ediciones más recordadas del concurso. Aquella victoria abrió las puertas de numerosos programas de televisión donde encontró una nueva faceta profesional como colaborador televisivo.

Jorge Pérez decidió apartarse de los focos y priorizar aquello que realmente consideraba importante: su familia, su bienestar personal y la construcción de un proyecto profesional propio. Aunque regresó brevemente a la televisión en 2024 como concursante de ‘Supervivientes All Stars’, su aventura fue corta y, desde su eliminación, no ha vuelto a formar parte de ningún programa de forma regular. Lejos de interpretar este alejamiento como una retirada, Jorge lo convirtió en una oportunidad para reinventarse.

Su proyecto más personal: KRATEA

Uno de los cambios más importantes en la vida actual de Jorge ha sido su apuesta por el emprendimiento. Después de años vinculados a la Guardia Civil y posteriormente al mundo de la televisión, decidió dar un paso adelante y crear un proyecto alineado con algunas de las áreas que siempre le han apasionado, la salud, el deporte, la disciplina y el crecimiento personal.

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KRATEA, una iniciativa que se ha convertido en el eje central de su actividad profesional actual. A través de este programa, el ex Guardia Civil busca ayudar a otras personas a mejorar su calidad de vida mediante la creación de hábitos sostenibles y realistas. El propio exconcursante define el proyecto en su página web con una filosofía muy clara: "KRATEA es un programa de 12 semanas para ayudarte a sentirte mejor, ganar energía, cuidar tu salud y crear hábitos que te acompañen toda la vida".

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Lejos de las promesas rápidas o de los objetivos puramente estéticos, la propuesta pone el foco en el bienestar integral. El programa está diseñado para personas que desean recuperar energía, mejorar su estado físico, comprender mejor las necesidades de su cuerpo y desarrollar rutinas que puedan mantener en el tiempo. Para ello combina entrenamiento físico, mentalidad, hábitos diarios y acompañamiento continuo.

La familia, el centro de su vida tras los focos

Si hay algo que ha ganado protagonismo en la vida de Jorge Pérez durante los últimos años, eso es su familia. Tras abandonar la primera línea mediática, el ganador de 'Supervivientes 2020' decidió concentrar sus esfuerzos en aquello que siempre había considerado prioritario, su esposa y sus cuatro hijos.

Su mujer se convirtió en uno de sus principales pilares durante las etapas de mayor exposición pública y también durante el proceso de reconstrucción personal que vivió tras alejarse de los platós.

La conciliación familiar ocupa actualmente un lugar central en su discurso y en su forma de entender la vida. En una entrevista concedida a la revista Lecturas, reflexionaba precisamente sobre las dificultades que implica compaginar trabajo y familia, especialmente cuando existen responsabilidades tan importantes como la crianza de cuatro hijos.

Redes sociales: el escaparate de su nueva etapa personal y profesional

Aunque ha reducido notablemente su presencia televisiva, Jorge Pérez sigue manteniendo una comunicación constante con sus seguidores a través de las redes sociales. Sus perfiles digitales se han convertido en una especie de diario abierto donde comparte aspectos muy diversos de su vida actual.

A diferencia de la etapa en la que su imagen estaba asociada principalmente a la televisión, ahora el contenido gira alrededor de valores como la salud, la familia, el deporte, la reflexión personal y el bienestar. Una parte importante de sus publicaciones está dedicada a mostrar su faceta como padre. Es habitual verlo compartiendo actividades con sus hijos, momentos familiares o reflexiones relacionadas con la educación y la importancia de estar presente durante la crianza.

También tienen un peso importante los contenidos relacionados con el crecimiento personal. El empresario uele publicar mensajes motivacionales, reflexiones sobre hábitos saludables y consejos orientados a mejorar la calidad de vida.

El deporte continúa siendo una constante en su rutina y, por tanto, también en sus redes sociales. Entrenamientos, hábitos de actividad física y recomendaciones para mantener una vida activa forman parte habitual de sus publicaciones.

A ello se suman recetas saludables, ideas para mejorar el descanso, estrategias para desconectar del estrés diario y pequeños consejos relacionados con el bienestar emocional.

Los viajes también ocupan un lugar destacado. Recientemente ha compartido imágenes de algunas escapadas internacionales, entre ellas un viaje por Tailandia donde mostró tanto paisajes espectaculares como momentos de reflexión personal y experiencias familiares.