La carrera, que ha durado 2 minutos y 36 segundos, ha comenzado puntual a las ocho

Uno de los corredores ha tenido que ser trasladado al hospital por una herida penetrante por asta de toro en la cara

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PamplonaEl quinto encierro de las fiestas de San Fermín de 2026, protagonizado por los toros de José Escolar Gil, ha dejado un balance de catorce corredores heridos, uno de ellos con una cornada en la cara. De ellos, seis han sido trasladados al Hospital Universitario de Navarra (HUN), cuatro en el centro ambulatorio Doctor San Martín y cuatro han sido atendidos en la Plaza de Toros.

Los toros de José Escolar Gil (Ávila) han protagonizado este sábado un veloz y atropellado quinto encierro de Sanfermines, en el que se han producido numerosas caídas a lo largo del recorrido por el fuerte ritmo y la importante presencia de corredores al ser la carrera en fin de semana.

La carrera, que ha durado 2 minutos y 36 segundos, ha comenzado puntual a las ocho, tras los tres cánticos a San Fermín, en una jornada marcada por las altas temperaturas.

Los astados de José Escolar han salido de los corrales de Santo Domingo y han iniciado la carrera guiados por los cabestros, enfilando la cuesta todos agrupados, con los toros en último lugar. En este tramo han podido verse algunas caídas de los corredores, y uno de los toros ha lanzado alguna mirada hacia la acera derecha del recorrido, en el sentido de la marcha.

Llegando al Ayuntamiento, un toro ha pasado a liderar la manada, adelantando al resto, y ha arrollado a algunos corredores a la altura de la Casa Consistorial. A uno de ellos ha llegado incluso a golpearle con el cuerno en la cara.

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Antes de llegar a la curva de Mercaderes, donde han caído varios corredores, un mozo ha sido arrollado por el astado que se había adelantado, y justo después de la curva otro corredor ha quedado atrapado entre un toro y un cabestro.

14 heridos

Según el parte médico facilitado desde en HUN, a este centro hospitalario se va a trasladar a seis corredores por una herida penetrante por asta de toro en la cara, una contusión craneal, una contusión torácica y craneal, otra contusión torácica, otra contusión craneal y un traumatismo en hombro.

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En el ambulatorio Doctor San Martín se van a recibir cuatro asistencias: una contusión sin deformidad en la pierna, una herida no penetrante en la cara, otra contusión sin deformidad en pierna y otra contusión en brazo.

Y en la Plaza de Toros están siendo atendidos cuatro corredores, dos de ellos con contusión maxilofacial en la cara, una contusión en la muñeca y otra contusión en el pie.

Según la información aportada por Cruz Roja en el primer balance provisional tras finalizar este quinto encierro, en el tramo de Santo Domingo se ha registrado una contusión craneal y en el tramo del Ayuntamiento una contusión torácica sin disnea. La cornada se ha producido en el tramo de Mercaderes. Un corredor ha recibido una herida penetrante por cornada en la cara.

En el tramo de Estafeta se ha atendido una contusión sin deformidad en brazo izquierdo; mientras que en Espoz y Mina se han solicitado dos traslados, ambos por una contusión sin deformidad en pierna izquierda.

Y en el tramo de Telefónica se han producido tres atenciones: un corredor con una contusión torácica sin disnea y contusión craneal; otro con una herida no penetrante en la cara que requiere sutura y un tercero con una contusión craneal.

En la Plaza de Toros se han atendido a cuatro personas: dos contusiones maxilofaciales, una contusión sin deformidad en muñeca izquierda y contusión con deformidad en el pie.