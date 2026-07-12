Cuando el corte de los ingredientes es correcto, cada bocado resulta equilibrado, elegante y lleno de matices

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Pocos platos tienen la capacidad de transmitir sofisticación con tanta sencillez como un buen steak tartare. Presente en las cartas de algunos de los mejores restaurantes del mundo, este clásico de la gastronomía sigue conquistando a los amantes de la carne gracias a su intensidad, su elegancia y su capacidad para poner en valor el producto por encima de todo.

Aunque durante años se ha percibido como una receta reservada para chefs profesionales, la realidad es que preparar un excelente steak tartare en casa es mucho más sencillo de lo que parece. En esta versión, además, el plato se eleva un paso más allá gracias a un acompañamiento tan simple como espectacular, una teja de parmesano crujiente que aporta textura, profundidad y un contraste irresistible frente a la suavidad de la carne.

El resultado es una receta que combina tradición y modernidad, capaz de convertir una comida especial en una experiencia gastronómica memorable. Porque cuando se trabaja con buenos ingredientes y se cuidan los detalles, los grandes clásicos nunca pasan de moda.

La calidad de la carne: el auténtico secreto de un steak tartare inolvidable

Si existe una norma innegociable a la hora de preparar steak tartare es esta: la calidad de la carne lo es todo.

Al tratarse de una elaboración que se consume en crudo, no existe margen para esconder defectos ni para corregir sabores mediante largas cocciones. Todo queda expuesto desde el primer bocado. El solomillo es, probablemente, la opción más apreciada para esta receta. Su textura tierna, su suavidad y su bajo contenido en tejido conectivo permiten obtener un tartare delicado, elegante y muy agradable en boca.

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También puede utilizarse lomo bajo de gran calidad, una alternativa que aporta algo más de intensidad y carácter sin perder equilibrio. Además, cuando se va a consumir cruda, es recomendable congelarla previamente durante al menos 24 horas y descongelarla después de forma controlada en refrigeración. Este paso ayuda a reducir riesgos y facilita posteriormente el corte a cuchillo.

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El arte del picado

Uno de los errores más frecuentes al preparar steak tartare es recurrir a una picadora o procesador de alimentos. Aunque pueda parecer una solución rápida, el resultado rara vez se acerca al de un auténtico tartare elaborado correctamente. La carne debe picarse siempre a cuchillo. Y aquí la precisión es fundamental.

Los trozos deben ser pequeños y uniformes, pero nunca convertirse en una pasta. Si quedan demasiado grandes, la mordida resulta menos agradable y dificulta que el aliño se distribuya correctamente. Si se pican en exceso, la textura pierde personalidad y el plato adquiere una consistencia demasiado compacta.

El objetivo es encontrar ese punto intermedio donde cada trocito de carne conserve su identidad y contribuya a crear una sensación jugosa y delicada.

La misma filosofía se aplica a los ingredientes que acompañan al tartare. La cebolla, los pepinillos y las alcaparras deben picarse muy finamente para integrarse perfectamente con la carne sin dominar el conjunto. Existe además una proporción clásica que funciona especialmente bien, dos partes de cebolla por una parte de pepinillos y una parte de alcaparras.

El aliño en el momento exacto marca la diferencia

Tan importante como la calidad de la carne o el tamaño del corte es el momento en el que se realiza el aliño. El steak tartare debe prepararse prácticamente al instante de servirlo. Aliñarlo con demasiada antelación provoca que la carne comience a oxidarse y pierda parte de su frescura, su color y su textura original. Por eso los mejores resultados se consiguen mezclando todos los ingredientes justo antes de llevar el plato a la mesa.

La teja de parmesano

Aunque el steak tartare es extraordinario por sí solo, la incorporación de una teja de parmesano aporta una dimensión completamente nueva. Su elaboración es sencilla, pero el impacto en el resultado final es enorme.

Al hornearse o cocinarse hasta quedar dorado y crujiente, el parmesano desarrolla aromas tostados y una intensidad que combina a la perfección con la suavidad de la carne. Mientras el tartare resulta tierno, jugoso y delicado, la teja aporta un crujido elegante que convierte cada bocado en una experiencia mucho más completa.

Una receta capaz de demostrar que los grandes clásicos todavía tienen mucho que decir y que, con pequeños detalles, pueden seguir sorprendiendo como el primer día.