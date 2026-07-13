Solo necesitas una lata de espárragos y unos pocos ingredientes para preparar una crema fría perfecta para el verano.
La receta fácil de crepes sin harina
Cuando las temperaturas suben, lo último que apetece suele ser pasar mucho tiempo delante de los fogones. En esos días en los que además la nevera parece medio vacía, las recetas sencillas, refrescantes y con pocos ingredientes se convierten en las grandes aliadas para resolver una comida o una cena en apenas unos minutos. Más allá del gazpacho o el salmorejo, existen otras cremas frías que también pueden prepararse de forma rápida y que permiten aprovechar conservas y productos básicos de la despensa. El resultado son platos ligeros, saciantes y muy fáciles de adaptar a los gustos de cada uno.
Una receta con apenas tres ingredientes
Precisamente una de esas propuestas es la que ha compartido Anne, creadora de contenido gastronómico conocida en redes sociales como @cocinandocontigoo. En uno de sus últimos vídeos muestra cómo preparar una crema fría de espárragos utilizando apenas unos pocos ingredientes y sin complicarse en la cocina.
Antes de empezar con la elaboración, la propia creadora anima a hacer la receta por su sencillez y por el resultado que ofrece. "Esta receta es súpersaludable, buenísima y, de verdad, que es que te va a encantar. Tienes que probarla."
La crema fría de espárragos para verano
Ingredientes
- 1 bote de espárragos (aprovechando también el agua del bote)
- 2 huevos cocidos
- 1/2 diente de ajo
- Sal
- Aceite
- Vinagre
- Jamón serrano
En un recipiente vamos a poner los espárragos junto con todo su agua, dos huevos cocidos y pizquita de sal, aceite y vinagre. Medio diente de ajo también (si te gusta) y a batir.
Siempre me gusta acompañarlo con un poquito de jamón crujiente y para ello, pongo unas lonchas entre dos papeles de cocina, al micro 30 segundos y listo.
Servimos en nuestro paso, vamos partiendo el jamón a trocitos como veis, un poquito de aceite y listo.