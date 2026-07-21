Hoy es el Día Internacional del Gazpacho: La gamba roja lo convierte en una propuesta digna de cualquier mesa especial

La receta de las alubias con almejas que te teletransporta a la costa

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Este gazpacho de melón y aguacate con gamba roja, burrata y aceite de albahaca pertenece, sorprende y refresca a partes iguales. Es una propuesta que juega con los contrastes, que mezcla lo dulce con lo salino, lo cremoso con lo ligero, y que transforma un clásico del verano en una experiencia completamente nueva.

En un momento en el que buscamos platos frescos, saludables y fáciles de preparar, esta receta se posiciona como una alternativa elegante y original. El melón aporta ese dulzor jugoso tan característico de la temporada, mientras que el aguacate suma cremosidad y cuerpo. La gamba roja, por su parte, eleva el conjunto con un toque sofisticado que recuerda al mar, al verano y a las sobremesas largas junto al agua.

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Aunque su elaboración se divide en varios pasos, lo cierto es que es una receta accesible, pensada para disfrutar tanto en el proceso como en el resultado final. Porque aquí no solo importa el sabor, sino también la presentación, la textura y esa sensación de estar probando algo diferente, inesperado… y absolutamente delicioso.

La gamba roja: el sabor del mar en su versión más delicada

La gamba roja es uno de esos ingredientes que, por sí solo, ya tiene el poder de transformar cualquier plato. Su sabor intenso, ligeramente dulce y profundamente marino la convierte en un producto muy valorado en la cocina mediterránea.

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Lo que realmente hace especial a la gamba roja en esta receta es su capacidad para equilibrar sabores. En un plato donde predominan los matices dulces y vegetales, su presencia introduce profundidad, carácter y un contraste que engancha.

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Puede prepararse de múltiples formas, ligeramente marcada a la plancha, cocida o incluso en tartar si se busca una textura más delicada. En este caso, en crudo será suficiente para respetar su esencia y potenciar su sabor sin enmascarar el resto de los ingredientes.

El gazpacho reinventado

Cuando pensamos en gazpacho, lo habitual es imaginar la receta tradicional. Pero la cocina evoluciona, y con ella, también lo hacen los clásicos. Este gazpacho de melón, aguacate, manzana, cebolla, pepino y albahaca es una reinterpretación que rompe esquemas sin perder la esencia refrescante que define a este plato.

El melón actúa como base principal, aportando dulzor, ligereza y una textura acuosa perfecta para conseguir esa consistencia fluida tan característica del gazpacho. Es importante elegir una pieza en su punto óptimo de maduración, ya que de ello dependerá gran parte del sabor final.

El aguacate introduce un contraste interesante, su textura cremosa aporta cuerpo y suaviza la mezcla, creando una sensación más envolvente en boca. Es el ingrediente que convierte este gazpacho en algo más que una sopa fría.

A esta combinación se suman otros elementos que completan el perfil de sabor, la manzana, el pepino, la cebolla morada y la albahaca. El resultado es una mezcla sorprendente, equilibrada y llena de matices. Un gazpacho que no solo refresca, sino que también despierta el paladar.

Presentación y acompañamientos

Una de las claves de esta receta está en cómo se presenta. Porque sí, el sabor es fundamental, pero la experiencia empieza mucho antes de la primera cucharada. Entre sus mejores acompañamientos destacan los picatostes, la burrata el aceite de albahaca y unos trocitos de melón. La clave está en jugar con las texturas y los contrastes. Servir el gazpacho bien frío, colocar la gamba roja en el centro, añadir pequeños puntos de burrata y terminar con un hilo de aceite de albahaca puede transformar este plato en una auténtica obra gastronómica.