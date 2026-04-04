Esta propuesta conecta el mar con la tierra, está riquísima y es más sencilla de preparar de lo que crees
Risotto de almejas con menta fresca: una propuesta riquísima
Aunque hayamos dejado atrás el invierno, la primavera, sobre tododo en sus primeras semanas, nos ofrece semanas de inestabilidad en las que un día necesitas el abrigo y al día siguiente puedes estar tranquilamente en manga de camisa. Por eso es más complicado planificar las comidas, aunque siempre puedes combinar lo mejor del verano con lo mejor del invierno y hacer un plato donde tengas tanto un pedazo de mar como otro de montaña.
Esta propuesta, además consigue fusionar con éxito la tierra y el mar. Una de las estrellas de la huerta como son las alubias, junto con las almejas, esa bendición marina. Así pues, esta receta de alubias con almejas templará tu cuerpo ante el frío y elevará tu ánimo a través del sensacional sabor de este plato.
Otro de los motivos por el que te gustará esta receta es por las muchas propiedades de sus ingredientes. Por un lado, las alubias son un superalimento ya que no solo son ricas en fibra sino que contienen varios tipos de vitamina B y minerales como el calcio, el hierro, el zinc, el manganeso, el selenio y el potasio, además de ser una fuente de folatos. Por su parte, las almejas contienen Omega-3, vitamina B-12 y también son muy ricas en hierro.
Receta de las alubias con almejas
Ingredientes
- 500 gramos de judías blancas secas o 2 botes de alubias cocidas
- 500 gramos de almejas
- 1 cebolla
- 2 dientes de ajo
- 1 copa de vino blanco
- Perejil picado fresco
- Caldo de pescado casero
- 1 cucharada de harina
- Aceite de oliva y sal
Elaboración
Con las alubias
Tras ponerlas a remojo el día anterior, las cocemos con agua fr�ía, una hoja de laurel y dos zanahorias. Si lo hacemos con la olla express con 20 minutos será suficiente, pero si es una olla normal necesitaremos hora y media para que las alubias estén suaves, tiernas
Con el resto de ingredientes
Después pochamos la cebolla y los dientes de ajo a fuego lento, hasta que se queden bien blanditos. Posteriormente añadimos una cucharada de harina para espesar el caldo y lo cocinamos unos minutos.
Añadimos las almejas
Seguidamente añadimos el vino blanco y dejamos evaporar el alcohol antes de agregar las almejas y dejar que se abran con un poco perejil fresco picado por encima.
Juntamos todo y cocinamos
Cuando estén abiertas, las juntamos en la olla con las alubias cocidas y cubrimos todo con el caldo de pescado. Lo dejamos unos 15 minutos a fuego lento y lo salpimentamos. Pasado este tiempo, nuestras alubias con almejas estarán listas para comer. ¡Que aproveche!