Iván Fuente 04 ABR 2026 - 10:00h.

Esta propuesta conecta el mar con la tierra, está riquísima y es más sencilla de preparar de lo que crees

Risotto de almejas con menta fresca: una propuesta riquísima

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Aunque hayamos dejado atrás el invierno, la primavera, sobre tododo en sus primeras semanas, nos ofrece semanas de inestabilidad en las que un día necesitas el abrigo y al día siguiente puedes estar tranquilamente en manga de camisa. Por eso es más complicado planificar las comidas, aunque siempre puedes combinar lo mejor del verano con lo mejor del invierno y hacer un plato donde tengas tanto un pedazo de mar como otro de montaña.

Esta propuesta, además consigue fusionar con éxito la tierra y el mar. Una de las estrellas de la huerta como son las alubias, junto con las almejas, esa bendición marina. Así pues, esta receta de alubias con almejas templará tu cuerpo ante el frío y elevará tu ánimo a través del sensacional sabor de este plato.

Otro de los motivos por el que te gustará esta receta es por las muchas propiedades de sus ingredientes. Por un lado, las alubias son un superalimento ya que no solo son ricas en fibra sino que contienen varios tipos de vitamina B y minerales como el calcio, el hierro, el zinc, el manganeso, el selenio y el potasio, además de ser una fuente de folatos. Por su parte, las almejas contienen Omega-3, vitamina B-12 y también son muy ricas en hierro.