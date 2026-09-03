Rocío Ponce 03 SEP 2026 - 13:21h.

Tres ingredientes para conseguir un helado casero del que disfrutarán todos los miembros de la familia y que la top model recomienda especialmente

Helado casero de frutas de verano: cómo aprovechar las que se van a poner malas por el calor

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Ariadne Artiles es una de las modelos españolas más reconocidas dentro y fuera de nuestras fronteras. Desde que comenzase a trabajar a nivel profesional en los 2000, no ha dejado de protagonizar portadas, campañas y desfiles. En los años 2017 y 2021 nacieron sus tres hijas, Ariadne y las gemelas, María y Julieta. Desde entonces ha cambiado el ritmo de su faceta profesional, se mudó más permanentemente a Gran Canaria, de donde es originaria, (aunque sin dejar de viajar por trabajo) y ha enfocado gran parte de su comunicación en la maternidad.

Los más de 600.000 seguidores de la canaria en Instagram lo hacen interesados en sus contenidos, en los que comparte recetas y reflexiones sobre su estilo de vida, deporte, alimentación, crianza, etc. Adora cocinar y habla de sus platos estrella y recetas sencillas, pero plantea su enfoque desde la experiencia personal y no como una fórmula universal. En 2020 publicó 'Pura Vida', un libro dedicado precisamente a alimentación, salud física y mental, bienestar, maternidad y una relación más consciente con el entorno.

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Un helado fácil y casero

En una de sus publicaciones más recientes ha compartido la receta de helado saludable que hace junto a sus hijas. Un paso a paso muy sencillo con el que conseguir un helado tan delicioso como 'healthy'. "Nuestro helado preferido siempre es el que hacemos juntas, pero hay recetas que son tan fáciles de hacer que cuesta creer lo buenas que están", comenta sobre el helado. Siendo fiel a su filosofía en la que minimiza los ultraprocesados, Ariadne Artiles asegura: "La fruta no necesita disfrazarse para gustar. Solo necesita llegar a nuestra mesa. Cuando nuestros hijos aprenden a disfrutar de lo que nos da la tierra desde pequeños, les estamos regalando mucho más que un postre: les estamos regalando salud, hábitos y una bonita forma de cuidar de su cuerpo. Hagamos que lo natural vuelva a estar de moda. Que la tierra sea nuestra mejor despensa".

Ingredientes

Fresas congeladas .

. Plátano congelado en trozos.

en trozos. Yogur de coco (perfecto para intolerantes a la lactosa). Aunque comentó que ella va cambiando de yogur porque con cualquiera queda bien.

(perfecto para intolerantes a la lactosa). Aunque comentó que ella va cambiando de yogur porque con cualquiera queda bien. Unos trocitos de chocolate negro para darle ese toque crujiente.

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Paso a paso

Es tan sencillo que solo tendrás que triturar todo hasta conseguir una textura cremosa… "¡Y listo! Un helado para chuparse los dedos y hecho con ingredientes de verdad", explica la modelo.

¿Qué otras frutas utilizar para los helados que puedes hacer en casa reutilizando la fruta que ya tienes, los trozos que han sobrado, etc.? Algunas de las más interesantes son combinar frambuesa, arándanos, mango y melocotón con plátano. También puedes probar con piña, cerezas e incluso manzana. Si quieres, también puedes variar el topping, en lugar de chocolate negro, prueba con frutos secos picados como almendras, avellanas, nueces, pistachos, coco rallado o chips de coco, granola, semillas de chía, lino y calabaza.

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