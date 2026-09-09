Lía Gómez 09 SEP 2026 - 15:45h.

El deportista apuesta por una receta sencilla y refrescante con berberechos, mango y aguacate que está lista en pocos minutos.

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Si hay un plato que ha pasado en los últimos tiempos de ser una receta casi exclusiva en ciertos restaurantes a cada vez más ir apareciendo en cartas y en nuestras cocinas, este es, sin ningún tipo de duda, el ceviche. Se trata de una elaboración fresca, ligera, que tiene ese punto ácido tan característico, pero que, además, admite multitud de versiones y que resulta apetecible en cualquier época del año.

No hace falta complicarse demasiado para preparar una versión en casa y, en ocasiones, basta con tener unos buenos ingredientes y unos minutos libres. Y así lo ha dejado claro Saúl Craviotto, uno de los rostros más conocidos del deporte español, que además de haber construido una carrera de éxito como piragüista olímpico, también ha demostrado en televisión que la cocina es otra de sus grandes aficiones.

El deportista ganó MasterChef Celebrity 2, donde pudo mostrar una faceta diferente a la que el público estaba acostumbrado a ver sobre el agua y de ahí que, de vez en cuando, se vuelva a poner delante de los fogones y lo muestre en sus redes sociales, como ha hecho ahora con su receta del ceviche exprés.

Una elaboración de berberechos con mango y aguacate, pensada para tener lista en muy poco tiempo y que puede funcionar tanto como aperitivo como para una cena ligera. Y lo mejor de todo: no requiere de técnicas complicadas ni tampoco de una lista interminable de ingredientes.

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Una propuesta fácil y sabrosa

La propuesta juega además con una combinación de sabores y texturas muy reconocible: el punto marino de los berberechos, la acidez del limón y la lima, el dulzor del mango, la cremosidad del aguacate y el toque crujiente final de los kikos. Todo ello acompañado de cebolla morada, cilantro y un punto de picante que se puede ajustar al gusto. Y hay otro detalle que hace que esta receta sea especialmente práctica: los berberechos son de lata, por lo que no es necesario ponerse a preparar pescado ni marisco fresco para disfrutar de un ceviche en casa.

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Craviotto apuesta así por una versión rápida y sin demasiadas complicaciones, perfecta para esos días en los que apetece comer algo fresco pero no pasar demasiado tiempo en la cocina. Solo hay que mezclar los ingredientes, dejar que se enfríen bien y terminar el plato con el toque crujiente.