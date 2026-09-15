Redacción Gastro 15 SEP 2026 - 13:01h.

El chef marbellí explica esta técnica culinaria "superchula" que puedes hacer con "cualquier pescado blanco"

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Dani García sigue enseñándonos sus mejores artes para cocinar. Esta vez comparte su receta para hacer un pescado al papillote, que aunque el nombre suene quizá algo sofisticado, el chef marbellí explica de forma sencilla. Se puede hacer en "un microondas" con "cualquier pescado blanco" en unos pocos minutos.

Lo más importante es saber que el pescado se cocina rápidamente y dependiendo de si es lenguado, merluza o salmón necesitarás, quizá "un poco más de sensibilidad", advierte Dani García, que es un amante de cocinar al papillote, porque en una técnica que en su opinión no está tan valorada cómo debía ser.

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El pescado, que es el protagonista, lo puedes convertir en una cena ligera y de fácil cocción siguiendo los consejos del chef andaluz que recomienda tener cuidado con el tiempo: "Lo puedes hacer con papel film en un microondas o con papel de aluminio en una sartén o en un horno ".

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"Cualquier pescado blanco vale"

"Cualquier pescado blanco vale, ya sea lenguado o merluza", pero avisa que "si tú metes un lenguado se hará en mucho menos tiempo" y ahí tendrás que estar atento para que no se te vaya a pasar. En este caso, "solo hay que tener un poco más de sensibilidad" para evitar ese riesgo.

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Dani García es un defensor y practicante del papillote y enumera sus razones: porque es fácil, rápida y superchula". Su salmón al papillote ya es leyenda y sus gastro fans exhiben sus resultados en redes, donde citan a este maestro de la cocina.

Así que si lo tienes claro y no te gusta estar demasiado tiempo en la cocina, esta es tu receta porque además, el pescado es un alimento sano, bajo en calorías y lleno de nutrientes. Como son todas las recetas de este cocinero que incorpora a su cocina lo mejor de la cocina tradicional española.