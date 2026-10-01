El resultado es una tarta equilibrada, vistosa y llena de matices, donde cada elemento tiene su papel y ninguno sobra

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Hay frutas que pasan de puntillas por nuestra cocina y otras que, en cuanto las probamos bien preparadas, se ganan un lugar fijo en la mesa. El higo pertenece a ese segundo grupo, aunque muchas veces no lo sepamos hasta que lo encontramos escondido dentro de un pastel jugoso y con ese punto dulce que recuerda a la miel. Si hasta ahora los higos te parecían "una fruta más", este pastel está a punto de cambiar tu opinión para siempre.

No hablamos de una receta cualquiera. Se trata de un pastel con textura y con historia, un bizcocho tierno que sirve de base, una crema suave que lo envuelve todo y un almíbar que aporta brillo y un sabor que se queda en el paladar mucho después del primer bocado. Y en el centro de todo, como debe ser, el higo, protagonista absoluto de esta creación que combina tradición y un toque de sofisticación casera.

Sigue leyendo porque te vamos a contar por qué esta fruta merece mucho más protagonismo del que le solemos dar, y cómo convertirla en el alma de un postre que sorprenderá a cualquiera que se siente a tu mesa.

Por qué los higos merecen ser los protagonistas de un pastel

Los higos tienen fama de fruta delicada, casi tímida, pero en realidad esconden un perfil nutricional y de sabor que los convierte en un ingrediente de lujo para la repostería. Son ricos en fibra, aportan minerales como el potasio y el calcio, y aunque tienen un dulzor natural intenso, su aporte calórico es moderado si se consumen con cabeza. Esa dulzura propia es precisamente lo que los hace tan interesantes en la cocina, permiten reducir la cantidad de azúcar añadido en muchas recetas sin que el resultado pierda un ápice de sabor.

Pero si hay un motivo por el que los higos brillan especialmente es su temporada. Estamos hablando de una fruta de verano y principios de otoño.Es justo en ese segundo periodo cuando encontramos los ejemplares más dulces, jugosos y aromáticos, con esa piel que va del verde al morado oscuro y una pulpa que se deshace en la boca.

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Cocinar con producto de temporada no es solo una cuestión de sabor, aunque ya solo por eso valdría la pena. Los higos maduros en su momento óptimo concentran azúcares naturales y aromas que ningún higo fuera de temporada puede igualar.

Una tarta con capas: bizcocho, crema, almíbar e higo

Este no es un pastel improvisado ni una receta de un solo paso. Estamos ante una tarta construida por capas, pensada para que cada elemento cumpla una función y todos juntos formen un conjunto armonioso. La base es un bizcocho esponjoso, ligero, pero con cuerpo suficiente para sostener el resto de la elaboración sin desmoronarse. Es el lienzo sobre el que se construye todo lo demás, y su función es aportar estructura y un sabor suave que no compita con el protagonista.

Sobre ese bizcocho se extiende una crema untuosa, cremosa y delicada, que aporta la humedad y la suavidad que convierten cada bocado en algo irresistible. Esta crema no solo suma textura, también actúa como puente entre el bizcocho y los higos, integrando sabores y evitando que el conjunto resulte seco o descompensado. Es ese punto intermedio que hace que la tarta se sienta jugosa de principio a fin.

Y luego está el almíbar, el ingrediente que muchas veces se subestima pero que marca la diferencia entre un pastel correcto y un pastel memorable. Por último, coronando y atravesando cada capa, aparecen los higos, ya sea en rodajas dispuestas con mimo sobre la superficie o integrados dentro de la propia masa, aportando esa explosión de dulzor natural y esa textura jugosa que contrasta a la perfección con la suavidad del bizcocho y la crema.

Tres elaboraciones, un solo pastel perfecto

Lo que hace especial a esta receta es precisamente su estructura en tres tiempos, bizcocho, crema y almíbar. Tres elaboraciones independientes que, preparadas con calma y siguiendo el orden adecuado, dan como resultado un pastel de higos digno de cualquier pastelería.

El primer paso es el bizcocho, la base sobre la que se construye todo. Requiere ingredientes sencillos y una técnica cuidada para conseguir esa esponjosidad característica que lo hace perfecto como soporte de las siguientes capas.

El segundo paso es la crema, esa elaboración que aporta cremosidad y suavidad al conjunto. Preparar una buena crema requiere paciencia y algo de técnica, pero el resultado compensa cada minuto invertido.

El tercer y último paso es el almíbar, la elaboración más rápida pero no por ello menos importante. Con pocos ingredientes y un poco de tiempo al fuego, se consigue ese jarabe ligero que hidrata el bizcocho y potencia los sabores de toda la receta, además de aportar ese acabado brillante tan característico.

Tres procesos, tres texturas, tres sabores que se combinan para dar vida a un único pastel excepcional. Si quieres descubrir paso a paso cómo preparar cada una de estas elaboraciones y conseguir en casa este pastel de higos que promete conquistar hasta a los más escépticos con esta fruta, sigue leyendo la receta completa que te presentamos a continuación.