Melyssa Pinto y su receta fácil de chocolate Dubai: "Me ha quedado 10 de 10"

Rocío Ponce 11 OCT 2026 - 13:00h.

La influencer le está cogiendo el gusto a la cocina y cada vez comparte más recetas virales de las que se lanza a probar: esta es dulce y muy sencilla de hacer

La ensalada contra el calor de Melyssa Pinto que también les gusta a los nutricionistas: "Muy fresca"

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A estas alturas de 2026, quien no haya probado u oído hablar del chocolate Dubái es que no vive en este planeta... O no tiene redes sociales. O no le gusta el chocolate. Desde hace varios años no se habla de otra cosa y, desde luego, si hay que buscar un responsable de la era del pistacho en la gastronomía, no es otro que esta tableta rellena del delicioso fruto seco junto a otros ingredientes. En cuanto el chocolate Dubái comenzó a arrasar en medio mundo, la industria descubrió que ese sabor era un potencial por explotar y vaya si lo ha hecho.

Entre posts de looks y tendencias para vestir, un evento del mundo de la moda y algún que otro truco de belleza o maquillaje, la influencer Melyssa Pinto está colando sus primeros pasos en la cocina (concretamente, en la repostería). La reconocida creadora de contenido, que también es la actual pareja del actor Mario Casas, conquista a sus 1,2 millones de seguidores con recetas como la tarta de la abuela, el blondie de lotus o el banana bread. Su última receta ha sido la del chocolate Dubái casero, la joven ha demostrado que cualquiera puede hacerlo en casa solo con un poco de tiempo, un listado de ingredientes y siguiendo este paso a paso. Te lo chivamos y te damos alguna idea para ser un poco más original.

Receta para dos tabletas de chocolate Dubái

Ingredientes

70 g de masa kataifi ya troceada.

1 cucharada de mantequilla.

2 botes de crema de pistacho (Melyssa usa la de la marca Venchi, pero encontrarás muchas otras).

1 cucharadita de tahini.

500 g de chocolate con leche (ella apuesta por el belga con leche Callebaut 823, pero puedes elegir el que quieras y ser más original, por ejemplo, con chocolate blanco o negro).

5 g de aceite de coco.

Molde para las tabletas.

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Paso a paso

Derretimos la mantequilla en una sartén, añadimos la masa kataifi y la doramos hasta que quede bien crujiente. Retiramos del fuego, añadimos la crema de pistacho y el tahini y mezclamos bien. Derretimos el chocolate belga junto con el aceite de coco. Cubrimos la base y las paredes del molde con aproximadamente la mitad del chocolate y lo dejamos 15 minutos en el congelador. Sacamos el molde, añadimos la mezcla de kataifi y pistacho y la extendemos bien, presionando ligeramente para que quede uniforme. Cubrimos con el resto del chocolate fundido y alisamos la superficie. Lo dejamos 1 hora en el congelador y después lo conservamos en la nevera. La influencer recomienda sacarlo 10 minutos antes de comértelo para disfrutar al 100% de su sabor.

Curioso origen de la receta original

No muchos conocen realmente cómo surgió la receta de chocolate Dubái que se convirtió en viral y de la que han nacido muchísimas variaciones, copias más o menos acertadas y, desde luego, una nueva tendencia gastronómica. Sarah Hamouda es una ingeniera y emprendedora británico-egipcia que vivía en Dubái cuando, embarazada por segunda vez, tuvo un antojo que cambió su vida (y la de muchos otros de forma tangencial). Quería algo más que una simple chocolatina y, como no encontraba la forma ni la mezcla de sabores que deseaba, decidió crearla ella misma. Junto a un chef consultor (el reconocido pastelero Nouel Catis), se pasó meses perfeccionando la receta en su propia cocina hasta que a principios de 2023 lo consiguió: una combinación deliciosa de repostería occidental y postres árabes.

Creó la marca FIX Dessert Chocolatier y la tableta que la llevaría a la cumbre: 'Can't Get Knafeh Of It', un juego de palabras con la expresión I can't get enough (nunca es suficiente) y la palabra Knafeh (el relleno de la tableta imita al knafeh, el famoso dulce de Oriente Medio). La culpable de la viralidad de esta receta tan especial fue la influencer Maria Vehera, que en diciembre de 2023 compartió un vídeo en el que la probaba con un primer plano que destacaba el detalle del interior de la tableta y mostraba la marca, algo que otorgaba lo más especial entonces. No podías conseguirlo de forma sencilla. Aunque al principio solo vendían en Dubái, lo que hacía de un bocado de esta tableta un auténtico lujo al alcance de solo unos pocos, actualmente la marca opera a nivel internacional, permitiendo que personas de cualquier rincón prueben sus creaciones.

Una vez viralizada la composición del chocolate Dubái, las multinacionales de la industria no tardaron en comercializar sus propias versiones, llegando así a colmar el apetito y el antojo de millones de personas. Estaba al alcance de todos, en las estanterías de cualquier supermercado. También pasteleros y aficionados probaron en sus hogares a replicar la receta de este chocolate relleno de pistacho (y mucho más: galletas, helados, batidos, etc).