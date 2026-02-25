Rocío Ponce 25 FEB 2026 - 11:00h.

La pareja se ha dejado fotografiar en un romántico viaje a Canarias en el que ha disfrutado de la naturaleza y los restaurantes de la isla

Los dos restaurantes japoneses de Madrid a los que María Pombo va de cita romántica con Pablo Castellano

Mario Casas, uno de los actores más populares de nuestro país, que saltó a la fama en la televisión de los 2000 y luego en el cine con taquillazos como ‘Tres metros sobre el cielo’, vive ahora una interesante madurez interpretativa con proyectos que demuestran su versatilidad como actor e incluso su interés en la dirección. Tras llevarse un Goya en 2020 como actor protagonista por ‘No Matarás’, en 2026 está de nuevo nominado al galardón por su trabajo en ‘Muy lejos’.

En lo profesional le va muy bien, pero también en lo personal, porque su relación con la influencer Melyssa Pinto (a la que conocimos en ‘Mujeres y hombres y viceversa’, ‘La isla de las Tentaciones’ y después en ‘Supervivientes’) se ha afianzado tras casi un año del inicio de los rumores.

Una historia a fuego lento

Al principio, eran mucho más cuidadosos y procuraban no aparecer juntos, pero ya se ha confirmado su amor a través de varias fotografías “robadas” y de las pequeñas pistas y gestos descubiertos en sus publicaciones en redes sociales. Ambos han tenido parejas muy conocidas y parece que quieren tomarse esta historia con calma, dando pasos seguros y sintiéndose cómodos en su relación hasta el momento de lo más discreta.

Sin embargo, su imagen más romántica y natural han dejado que salga a la luz en el perfil de uno de los restaurantes más icónicos de Gran Canaria. La pareja ha hecho una escapada a la isla para que el actor se despeje ante el inminente fin de semana de los Premios Goya y allí ha disfrutado del buen tiempo, el mar y también la gastronomía.

Más allá de las clásicas e imperdibles papas arrugadas con mojo, el gofio escaldado o el sancocho, Mario y Melyssa han apostado por un restaurante japonés histórico de Las Palmas. Uno de los preferidos de los famosos que pasan por la isla, se llama Fuji y en sus mesas se han sentado estrellas internacionales como Samuel L. Jackson y John Travolta, pero también del panorama nacional como Marta Sánchez, El Langui, Juan Echanove, María Galiana, Santiago Segura y muchos otros.

Lo mejor de las imágenes de la pareja en este local es verles relajados y felices. Sobre todo por una de las dos que ha colgado el restaurante, en la que los comentarios destacan la forma cariñosa con la que Mario Casas mira a su pareja tras disfrutar de una agradable comida juntos. “No sé si será el buen clima, que me pone más contenta de lo habitual, lo bien que se come o lo bonitos que son sus paisajes, pero Canarias me tiene enamorada”, ha dicho Melyssa en sus redes sociales.

Sobre lo que pidieron en Fuji tenemos algunas pistas gracias a Melyssa y una foto que ha colgado en la que vemos algunos de los platos que probó la pareja. Para los curiosos o interesados, Fuji no es uno de esos japoneses de lujo inalcanzable, el precio por comensal ronda entre los 30 y 35 euros.

La historia de Fuji

“Nuestra especialidad es la cocina japonesa, combinando lo tradicional y lo moderno, traemos los mejores ingredientes para elaborar todos y cada uno de nuestros platos. Tanto si se decanta por los platos clásicos como por las innovaciones, nuestros menús y la oferta de temporada satisfarán al paladar más exigente”, aseguran desde Fuji.

El Fuji, con el chef Miguel Martínez al frente, es el restaurante japonés más antiguo de nuestro país. Fundado en 1967, mucho antes de que casi toda la población supiera lo que es un nigiri, un maki o el sashimi. Antes de que la salsa de soja estuviera en casi todos los hogares españoles y de que en el cajón de los cubiertos hubiera palillos. Antes de que el umami lo invadiese todo, el japonés Tohishiko Sato decidió abrir un restaurante en Las Palmas, se había dado cuenta de que los muchos compatriotas que vivían en la isla (había una más que considerable colonia de trabajadores de empresas pesqueras niponas que se habían instalado allí y un potente consulado) no tenían donde acudir para sentirse como en casa y hacer comunidad.

Entonces no se servía el sushi como lo conocemos hoy en Europa, ni copaban la carta los tan famosos rolls repletos de ingredientes y salsas, la comida era muy elaborada y las cajas bento triunfaban entre sus clientes. El Fuji era un mundo desconocido para los habitantes de Las Palmas que no eran japoneses, sin embargo, poco a poco estos también fueron adentrándose, por amistad, por trabajo o por diferentes cuestiones, en este local enigmático que hasta tuvo el primer karaoke.

El señor Sato se jubiló en 2007 (y falleció en 2023) tras transmitir todos sus conocimientos y estilo al chef Miguel Martínez, un joven que ha formado parte de la familia Fuji durante más de 30 años, empezando desde abajo y terminando como jefe de cocina. La nueva era, con Miguel como propietario, también le ha llevado a un cambio de ubicación, dejando su emblemático espacio en la calle Fernando Guanarteme y trasladándose a la calle Pedro del Castillo Westerling nº 20, junto al famoso paseo de Las Canteras y modernizando y actualizando sus platos y carta en general.

Es allí donde muchos de los famosos que pasan por Las Palmas acaban apostando por la gastronomía japonesa del histórico Fuji. Las giras de teatro, los conciertos, los viajes de placer y hasta el impulso de los rodajes en las Islas Canarias promueven que las caras conocidas acaben siempre fotografiándose con el chef Miguel Martínez tras disfrutar de una deliciosa comida. Justo lo que hizo una de las parejas de moda, la formada por Melyssa Pinto y Mario Casas.

Otro de los restaurantes que también visitaron fue Embarcadero, uno de los más reconocidos y valorados de la capital por sus platos de pescados y su trabajo con la parrilla, y el café de especialidad de Calima (aunque a Melyssa la vemos con un matcha).