Iván Fuente 12 OCT 2026 - 13:00h.

El afamado chef nos da unas claves para conseguir un guacamole muy sabroso

Así se prepara el brioche de pulpo que convierte un picoteo informal en un planazo

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Si pensamos en la cocina mexicana una de las primeras cosas que seguramente nos venga a la mente es el guacamole. Una salsa que además ha hecho especial fortuna en los últimos tiempos gracias al aumento del consumo del aguacate, el principal ingrediente de este emblema de la gastronomía del país azteca. De hecho, el grado de maduración de esta fruta es clave para elaborar esta receta.

Aprovechando el auge que está viviendo la cocina mexicana en España no son pocos los influencers y los chefs que están compartiendo sus sugerencias en las redes sociales. Uno de ellos es el catalán Jordi Cruz, regente del restaurante ABaC de Barcelona. El televisivo cocinero ha mostrado a través de su cuenta en Instagram su receta para hacer guacamole en casa. Una propuesta para la que deja un consejo muy particular: añade pimiento del Padrón. “El jalapeño que tenemos plantado en España”, dice mientras elabora esta propuesta que asegura que es “el acompañamiento perfecto para unos buenos totopos, tacos o cualquier plato al que quieras darle un toque especial”.

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La receta de Jordi Cruz para hacer guacamole

El afamado chef español elabora esta salsa cremosa y fresca dejando varios consejos sobre cómo hacerlo para que el resultado sea un éxito. Por un lado, respecto a los ingredientes él considera básico que potencien el sabor del aguacate, pero sin ocultarlo.

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Sobre el aguacate dice que es importante que esté maduro, sin pasarse. Además, explica que es importante no incorporarlo todo al molcajete de una vez, ya que afirma que es necesario que una parte no esté hecho puré sino que mantenga un poco la forma de los dados en los que lo hemos cortado. El molcajete, por cierto, es el mortero típico de Centroamérica.

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Para terminar añade un poco de la pulpa del tomate y cilantro fresco para finalizar el “mejor guacamole del mundo. “Viva México”, concluye.