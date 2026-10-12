El mejor guacamole casero: la receta de Jordi Cruz
El afamado chef nos da unas claves para conseguir un guacamole muy sabroso
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Si pensamos en la cocina mexicana una de las primeras cosas que seguramente nos venga a la mente es el guacamole. Una salsa que además ha hecho especial fortuna en los últimos tiempos gracias al aumento del consumo del aguacate, el principal ingrediente de este emblema de la gastronomía del país azteca. De hecho, el grado de maduración de esta fruta es clave para elaborar esta receta.
Aprovechando el auge que está viviendo la cocina mexicana en España no son pocos los influencers y los chefs que están compartiendo sus sugerencias en las redes sociales. Uno de ellos es el catalán Jordi Cruz, regente del restaurante ABaC de Barcelona. El televisivo cocinero ha mostrado a través de su cuenta en Instagram su receta para hacer guacamole en casa. Una propuesta para la que deja un consejo muy particular: añade pimiento del Padrón. “El jalapeño que tenemos plantado en España”, dice mientras elabora esta propuesta que asegura que es “el acompañamiento perfecto para unos buenos totopos, tacos o cualquier plato al que quieras darle un toque especial”.
La receta de Jordi Cruz para hacer guacamole
El afamado chef español elabora esta salsa cremosa y fresca dejando varios consejos sobre cómo hacerlo para que el resultado sea un éxito. Por un lado, respecto a los ingredientes él considera básico que potencien el sabor del aguacate, pero sin ocultarlo.
Sobre el aguacate dice que es importante que esté maduro, sin pasarse. Además, explica que es importante no incorporarlo todo al molcajete de una vez, ya que afirma que es necesario que una parte no esté hecho puré sino que mantenga un poco la forma de los dados en los que lo hemos cortado. El molcajete, por cierto, es el mortero típico de Centroamérica.
Para terminar añade un poco de la pulpa del tomate y cilantro fresco para finalizar el “mejor guacamole del mundo. “Viva México”, concluye.
Receta de Guacamole de Jordi Cruz
Ingredientes
- 2 aguacates maduros
- 60 gramos de cebolla roja
- Zumo de una lima
- 5-6 gramos de cilantro fresco picado
- Chile serrano, jalapeño o al gusto
- Pimiento de Padrón
- Tomate en dados, sin piel ni semillas
- Sal
- 1 cucharada de aceite de oliva virgen extra (
Elaboración
Para la base
Machacamos la cebolla roja con la sal, el chile y el zumo de lima en un mortero hasta obtener una pasta aromática.
Añadimos el cilantro
Echamos el cilantro ya picado y lo aplastamos para que se integre con el resto de ingredientes
Preparamos el aguacate
Abrimos los aguacates, retiramos el hueso y los cortamos en dados. Añadimos la mitad y la machacamos hasta formar una crema.
Después echamos el resto del aguacate, pero lo mezclamos suavemente para conservar algunos dados enteros y conseguir un guacamole más interesante.
Por último, añadimos un poco de aceite de oliva, unos dados de tomate sin semillas ni piel y un pelín más de cilantro fresco.