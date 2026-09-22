El brioche dorado, el pulpo asomando entre el pan y la mayonesa teñida por el pimentón hacen que sea uno de esos platos que entran por los ojos

El crujiente de espárragos verdes que engancha al primer bocado: la receta

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El brioche de pulpo con mayo de pimentón no necesita una mesa perfectamente vestida ni una ocasión señalada para convertirse en algo especial. Basta con una combinación inesperada, un buen producto y ese punto desenfadado que invita a comer con las manos. Este sándwich tiene precisamente todo eso, es sencillo, sorprendente y consigue transformar una cena informal en uno de esos pequeños planazos gastronómicos que apetece repetir.

Porque si el pulpo ya es uno de esos ingredientes capaces de conquistar prácticamente por sí solos, introducirlo dentro de un pan brioche ligeramente tostado es llevarlo directamente a otra dimensión. Su textura tierna contrasta con la suavidad y el ligero dulzor del pan, mientras que una mayonesa de pimentón pone el punto cremoso, intenso y ligeramente picante que termina de redondear el conjunto.

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El resultado es una especie de sándwich gourmet que parece sacado de la carta de un restaurante, pero que puede prepararse fácilmente en casa. Una receta perfecta para una cena de fin de semana, para sorprender a unos amigos o simplemente para convertir un día cualquiera en una ocasión especial.

El pulpo y sus infinitas combinaciones

Pocos productos tienen tanta personalidad como el pulpo. Su textura, su sabor marino y su capacidad para combinar con ingredientes muy diferentes han hecho que sea protagonista de algunas de las recetas más reconocibles de nuestra gastronomía.

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La combinación con patata es probablemente la más clásica. Cocida, asada, en puré o ligeramente dorada, su sabor suave permite que el pulpo mantenga todo el protagonismo. Pero también funciona extraordinariamente bien con verduras asadas, cebolla, pimientos, tomate, aguacate o incluso con ingredientes más atrevidos que introduzcan notas dulces o cítricas.

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Y, por supuesto, hablar de pulpo significa hablar de pimentón. La relación entre ambos sabores está tan asentada en nuestro imaginario gastronómico que resulta difícil pensar en uno sin recordar al otro. Precisamente por eso, convertir el pimentón en una mayonesa es una manera fantástica de reinterpretar esa combinación tradicional y llevarla a un formato completamente diferente.

La mayonesa aporta untuosidad y consigue envolver cada trozo de pulpo sin esconder su sabor. El pimentón, por su parte, introduce profundidad, aroma y ese carácter ahumado tan reconocible. Si además elegimos una versión ligeramente picante, aparece un contraste todavía más interesante.

Pan brioche, pulpo y mayonesa de pimentón

El éxito de este brioche de pulpo está en el contraste. No hay demasiados ingredientes ni elaboraciones complejas, pero cada elemento aporta exactamente lo que necesita el siguiente. El primero es el pan brioche. Su textura esponjosa y su característico punto ligeramente dulce lo convierten en una base perfecta para rellenos salados e intensos.

Después llega el pulpo. Lo ideal es que esté tierno por dentro pero tenga cierto punto dorado por fuera. Pasarlo brevemente por una sartén o una plancha muy caliente ayuda a potenciar su sabor y aporta una textura mucho más interesante. No buscamos cocinarlo durante demasiado tiempo, sino conseguir esa superficie ligeramente tostada que marca la diferencia.

Y entonces entra en juego la mayonesa de pimentón. Cremosa, intensa y ligeramente picante, funciona como el nexo entre el pan y el pulpo. El resultado juega constantemente con los contrastes: dulce y salado, suave y crujiente, cremoso y ligeramente picante. Es precisamente esa mezcla la que convierte una receta con pocos ingredientes en algo mucho más especial.

El brioche de pulpo con mayo de pimentón demuestra que no siempre hacen falta grandes elaboraciones para preparar una cena especial. A veces, basta con tomar un producto tan nuestro como el pulpo, combinarlo con un pan inesperadamente suave y añadir una salsa que recuerda a sus acompañamientos más tradicionales. Un sándwich diferente, elegante pero informal, pensado para comer con las manos y disfrutar sin demasiadas reglas. Porque si una cena cualquiera puede convertirse en un planazo con un solo bocado, probablemente sea con uno como este.