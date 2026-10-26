Es una de esas elaboraciones básicas que merece la pena aprender porque, una vez que encontramos nuestro punto favorito

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Una buena salsa de tomate es probablemente uno de los mejores ejemplos de un plato único. Tomate, cebolla, ajo, aceite de oliva y unas hojas de albahaca fresca pueden parecer ingredientes demasiado cotidianos para sorprender, pero cuando se cocinan con calma y en el orden adecuado el resultado tiene poco que ver con abrir un bote. Olvídate de las salsas de bote, esta de tomate y albahaca merece la pena hacerla en casa porque es sencilla, tremendamente versátil y tiene ese sabor casero que consigue mejorar prácticamente cualquier receta.

Además, pocas preparaciones tienen tantas posibilidades. Podemos utilizarla como base para una pizza casera, mezclarla con nuestra pasta favorita, acompañar carnes o pescados, incorporarla a un guiso o convertirla en parte de una lasaña. Incluso puede servirse simplemente en un pequeño cuenco para dipear con un buen trozo de pan casero. Cuando una salsa está realmente rica, no necesita demasiado más.

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La diferencia está en cocinarla sin prisas. Dejar que la cebolla se vuelva tierna, que el ajo aporte todo su aroma sin quemarse y que el tomate vaya concentrando poco a poco su sabor. Después llega la albahaca fresca y ese aroma tan reconocible que inmediatamente nos lleva a la cocina mediterránea.

Salsa de tomate casera: uno de esos básicos que sirven para todo

Tener una buena salsa de tomate en nuestro repertorio culinario es como disponer de un pequeño as bajo la manga. Puede ser protagonista, acompañamiento o simplemente el ingrediente que consigue unir todo lo demás. La principal ventaja de prepararla en casa es evidente, podemos hacerla exactamente a nuestro gusto.

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Hay quienes prefieren una salsa ligeramente dulce y quienes buscan potenciar la acidez natural del tomate. Algunas personas disfrutan encontrando pequeños trozos de verduras y otras quieren una textura completamente lisa. También podemos jugar con el ajo, añadir más o menos albahaca, dejar que el tomate reduzca durante más tiempo o buscar una salsa algo más ligera.

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Además, preparar salsa de tomate no exige técnicas especialmente complicadas. El verdadero secreto suele estar en algo mucho más sencillo, dar tiempo a los ingredientes para cocinarse correctamente.

Cebolla, ajo y albahaca fresca: tres ingredientes que transforman el tomate

El tomate es el protagonista indiscutible de esta receta, pero buena parte de su sabor se construye alrededor de tres ingredientes fundamentales, cebolla, ajo y albahaca fresca. Todo comienza con un buen sofrito. La cebolla necesita cocinarse lentamente hasta quedar tierna y ligeramente transparente. Este primer paso ayuda a crear una base de sabor más redonda y aporta un dulzor natural que equilibra la acidez característica del tomate.

El ajo aporta muchísimo aroma, pero si se cocina demasiado y se quema puede desarrollar un sabor amargo que terminará afectando al conjunto. Por eso suele incorporarse cuando la cebolla ya está avanzada, dejándolo cocinar lo suficiente para que perfume el aceite.

Entonces llega el tomate y comienza la verdadera transformación. Durante la cocción irá perdiendo parte de su agua, concentrando el sabor y mezclándose con la cebolla y el ajo. Poco a poco, ingredientes que al principio podíamos identificar por separado empiezan a formar una única salsa. Y finalmente aparece uno de los grandes protagonistas aromáticos de la receta: la albahaca fresca.

Tomate y albahaca forman una de esas parejas culinarias que parecen hechas para encontrarse. La frescura y el perfume de sus hojas aportan un contraste fantástico frente al sabor más profundo que desarrolla el tomate después de cocinarse.

Un buen aceite de oliva ayuda a integrar el conjunto y aporta untuosidad. La sal permite ajustar y potenciar los sabores y, a partir de ahí, podemos decidir si queremos mantener una textura rústica o triturarla.

Y una vez lista llega la parte difícil: decidir qué preparar con ella. Puede acabar sobre una pizza con mozzarella, abrazando unos espaguetis, acompañando unas albóndigas, dando sabor a un pescado al horno o directamente sobre una rebanada de pan crujiente