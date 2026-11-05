Tres propuestas para recuperar el placer de comer con cuchara, disfrutar de los ingredientes de temporada y descubrir que una cena económica

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El otoño tiene esa capacidad de hacernos cambiar los hábitos, recuperar las recetas de cuchara y encontrar pequeños placeres en las cosas más sencillas. Y si además podemos preparar una cena deliciosa sin gastar demasiado, el plan resulta todavía más apetecible. Estas tres sopas por menos de 5-10 euros para calentar las manos cenando en otoño son la mejor demostración de que comer bien, disfrutar y cuidar el presupuesto pueden ir perfectamente de la mano.

Las sopas y las cremas se convierten en grandes aliadas durante los meses más fríos. Son versátiles, permiten aprovechar verduras que tenemos en la nevera y ofrecen infinitas posibilidades para adaptar cada receta a nuestros gustos. En esta ocasión, proponemos tres recetas diferentes que comparten una misma filosofía: ingredientes sencillos, preparaciones fáciles y un presupuesto orientativo de entre 5 y 10 euros por receta, dependiendo de las cantidades, el supermercado y los productos que ya tengamos en casa.

La primera es una crema de verduras al estilo thai en airfryer, elaborada con tomate, batata, cebolla y zanahoria, que incorpora un irresistible toque de coco. La segunda es una crema de calabaza con puerro, zanahoria, patata y manzana, una combinación que reúne algunos de los sabores más característicos del otoño. Y la tercera es una sopa cremosa de pollo y ñoquis, perfecta para quienes buscan una cena más contundente y reconfortante.

Crema de verduras thai en airfryer

Si hay algo que nos gusta de las cremas de verduras es su capacidad para reinventarse con apenas unos pequeños cambios. Una combinación aparentemente tradicional puede adquirir una personalidad completamente diferente cuando incorporamos especias, hierbas aromáticas o ingredientes de otras cocinas. Eso es precisamente lo que sucede con esta crema de verduras al estilo thai en airfryer, una propuesta que combina productos habituales de nuestra despensa con el sabor suave y exótico del coco.

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Su base está formada por cuatro ingredientes, tomate, batata, cebolla y zanahoria. Una selección perfecta para los meses de otoño, cuando las hortalizas de temporada se convierten en protagonistas de nuestra alimentación.

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Pero uno de los aspectos más interesantes de esta receta es su elaboración. En lugar de cocer las verduras directamente en una olla, podemos prepararlas en la freidora de aire, aprovechando el calor para conseguir que se ablanden y desarrollen un sabor ligeramente tostado.

Crema de calabaza

Pocas verduras representan tan bien el otoño como la calabaza. Su color anaranjado, su sabor suave y su enorme versatilidad la convierten en uno de los ingredientes más apetecibles cuando empiezan a bajar las temperaturas. En esta versión, la calabaza comparte protagonismo con el puerro, la zanahoria, la patata y un ingrediente que puede resultar sorprendente, la manzana. El resultado es una crema de calabaza especialmente suave, con un sabor ligeramente dulce y profundamente otoñal.

Sopa cremosa de pollo y ñoquis

Si las cremas de verduras representan el lado más ligero y delicado de las recetas de cuchara, la sopa cremosa de pollo y ñoquis es su versión más contundente y reconfortante. Se trata de una elaboración perfecta para esos días en los que buscamos una cena caliente, casera y especialmente sabrosa, pero no queremos pasar demasiado tiempo en la cocina.

Tres maneras diferentes de disfrutar de la temporada, cucharada a cucharada, sin complicaciones y sin necesidad de gastar demasiado.

Crema de verduras al estilo thai en airfryer Personas 2 pax. Tiempo 40 min. Dificultad Baja Ingredientes 1 tomate grande o 2 medianos

4 zanahorias medianas

1 boniato

1 cebolla roja o 1 chalota

1 cdita pasta de curry

1 taza caldo de verduras

1 lata leche de coco (o al gusto)

1 cda soja y sal al gusto

Toppings (opcional): yogur de coco y semillas Elaboración Prepara las verduras Lava, pela y trocea las verduras en piezas de tamaño similar para que se cocinen de manera uniforme. ¡Directas a la airfryer! Coloca las verduras en la cesta de la freidora de aire y cocina a 185 °C durante 20-25 minutos, hasta que estén tiernas y ligeramente doradas. El toque cremoso y exótico Una vez asadas, pasa las verduras al vaso de la batidora. Añade la leche de coco, el caldo y la salsa de soja y tritura hasta conseguir una crema suave, homogénea y sin grumos. Ajusta la textura Si prefieres una crema más ligera, incorpora un poquito más de caldo y vuelve a triturar hasta conseguir la consistencia deseada. Caliéntala ligeramente si fuera necesario.

Crema de calabaza Personas 2 pax. Tiempo 40 min. Dificultad Baja Ingredientes 200 g de calabaza

1 puerro

2 zanahorias

1 manzana

1 patata grande

1/2 calabacín

Agua o caldo

Sal y pimienta

Cúruma

Aceite de oliva virgen extra Elaboración Prepara las verduras Lava, pela y corta en dados la calabaza, el calabacín, la zanahoria y el puerro. Pela también la patata y la manzana, córtalas en trozos y reserva. Sofríe para potenciar el sabor Añade un chorrito de aceite de oliva virgen extra a la olla e incorpora el puerro, la zanahoria, el calabacín y la calabaza. Sofríe durante unos minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que las verduras comiencen a dorarse. Añade la manzana y la patata Incorpora la manzana y la patata troceadas. Cubre con agua o caldo y añade sal y tus especias favoritas para darle un toque especial. ¡A cocinar! Cierra la olla rápida y, una vez que alcance la presión de cocción, deja cocinar durante 10 minutos, siguiendo las indicaciones de tu olla, hasta que todos los ingredientes estén tiernos. Tritura hasta conseguir una crema perfecta Apaga el fuego y espera a que la olla pierda toda la presión antes de abrirla. Retira y reserva parte del caldo para controlar la textura. Tritura con una batidora hasta obtener una crema suave, fina y sin grumos. Si queda demasiado espesa, añade poco a poco el caldo reservado.