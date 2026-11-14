Rocío Ponce 14 NOV 2026 - 12:00h.

Tenemos los ingredientes y el paso a paso del pan casero que hace la influencer y que adoran ella y sus hijos. Ideal para comer con dulce y con salado

Cómo hacer pan blando, de miga compacta y corteza fina: una recta sencilla y deliciosa para toda la familia

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Aunque hay muchas personas que hacían su propio pan en casa desde siempre, la realidad es que desde el confinamiento que vivimos durante la pandemia (y el hobby generalizado por la repostería), este gesto en la cocina se volvió no solo más viral, sino más común. También sumó, sin duda, la democratización de los robots de cocina que nos ayudan con las masas y las recetas y que animó a muchos a lanzarse con diferentes tipos de panes, galletas o bizcochos que no hubieran realizado en otras circunstancias.

Una de las últimas famosas que ha compartido su receta personal de pan casero ha sido Amelia Bono, la hija del conocido político José Bono, tiene un perfil de influencer y creadora de contenido en el que la cocina tiene un espacio fundamental. Además de mostrar looks, sus entrenamientos diarios y los viajes, restaurantes que visita y algo de su vida familiar, Amelia suele meterse en la cocina para enseñar qué pone de comer en casa, los platos que adoran sus hijos y las recetas (la mayoría saludables) que adora hacer para mantener una dieta equilibrada.

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Cómo hacer el pan

"Vais a flipar, no habéis comido un pan así de rico. Lo prometo, en vuestra vida", comienza explicando a sus followers generando así muchísima expectación ante la receta. "Tiene mucha fibra, a mis hijos les flipa, incluso al que come solo 'sota, caballo y rey'. Es un pan que está buenísimo", asegura Amelia Bono.

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Ingredientes

Seis huevos. Propone aprovechar las yemas para hacer una pasta a la carbonara.

Semillas de lino molidas sin gluten.

Harina sin gluten.

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Paso a paso

Batimos las claras a punto de nieve. Añade las semillas a ojo. Añade la levadura. Embadurna el recipiente y vierte la masa. Añade semillas por encima. 180 °C durante unos 25 minutos.

Con qué tomarlo

"Es el pan más rico y sano del mundo, al menos para mí", comenta a sus seguidores, a los que pregunta con qué lo tomaría, si con dulce o con salado. Ella se confiesa y lo hace con ambos, según lo que le apetezca cada día. Al ser un pan con lino, frutos secos y semillas, combina especialmente bien con ingredientes frescos, quesos, aguacate y proteínas.

Si buscas algunas ideas que funcionan muy bien, prueba con:

Salmón, unas gotas de limón, queso crema y aguacate.

Pavo natural, mozzarella, rúcula y tomate.

Huevo cocido picado, yogur griego, mostaza y cebollino.

Hummus, calabacín a la plancha, pimientos asados y rúcula.

Pollo a la plancha, pesto, tomate y unas hojas de espinacas.

Ricotta, higos frescos, nueces y un hilo de miel.

Sencillo: con tomate, aceite de oliva y un poco de sal.

Con crema de almendra o cacahuete y plátano.

Con tahini, nueces, canela y peras.

Boniato asado machacado, crema de almendras y canela.

Crema casera de cacao y avellanas con fresas.

Un clásico: mantequilla y mermelada.

Cómo mejorar la receta

Como ves, el resultado es un pan proteico y sin gluten pequeño, que no ha crecido ni tiene textura de panadería. Para conseguir uno más cercano a eso, más amplio, para cortar rodajas más grandes, pero no por ello alejado de la idea de un pan casero saludable, incorpora levadura, un poco de aceite de oliva virgen extra y 100-150 ml de agua templada. En cuanto a la harina, podría ser interesante combinar harina de almendra (que aporta jugosidad, grasas saludables y suaviza el sabor del lino) con harina de avena sin gluten en tu receta y también, de paso, reducir el número de huevos a cuatro, por ejemplo.

Tres trucos que tener en cuenta siempre

Si te vas a lanzar a hacer pan en casa, pon en práctica estos tres tips que te ayudarán a conseguir un resultado óptimo: