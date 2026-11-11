El pan tumaca especial de Jordi Cruz para desayunar sencillo y nutritivo

La preparación tradicional consiste en frotar directamente el tomate maduro sobre la superficie, permitiendo que la pulpa y sus jugos se integren con la miga

Jordi Cruz y su receta del bocadillo que desayuna cada día: "Súper rico en tres minutos"

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El pan tumaca es una elaboración que forma parte de la identidad culinaria catalana y que convierte algo tan cotidiano como una rebanada de pan con tomate en un pequeño placer gastronómico.

Conocido tradicionalmente como "pa amb tomàquet", este clásico es mucho más que una tostada acompañada de tomate. Es una receta que habla de territorio, de producto y de una manera de entender la cocina en la que la calidad de los ingredientes resulta mucho más importante que la cantidad.

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El chef Jordi Cruz recupera la esencia de esta preparación para recordar que, aunque parezca imposible hacerlo mal, existen pequeños detalles que marcan una enorme diferencia. La elección del pan, la madurez del tomate, la calidad del aceite de oliva y, especialmente, la manera de frotar el tomate sobre la miga es fundamentales para conseguir un resultado perfecto.

Qué es el pan tumaca y por qué es uno de los grandes símbolos de la cocina catalana

El pan tumaca, conocido en Cataluña como "pa amb tomàquet", es una de las elaboraciones más representativas de su gastronomía. Su fórmula resulta aparentemente elemental, pan, tomate, aceite de oliva y sal. Sin embargo, detrás de esta combinación existe una tradición profundamente arraigada.

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Aunque hoy podemos encontrarlo en toda España, su identidad está especialmente vinculada a Cataluña, donde forma parte de la alimentación cotidiana y acompaña tanto comidas informales como propuestas gastronómicas más elaboradas. Su origen exacto no está completamente documentado, pero suele relacionarse con las costumbres rurales de aprovechar el pan que había perdido frescura. La incorporación del tomate permitía aportar humedad y sabor a las rebanadas, mientras que el aceite de oliva completaba una preparación sencilla y accesible.

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El "pa amb tomàquet" representa precisamente esa capacidad de transformar productos humildes en preparaciones extraordinariamente sabrosas. En Cataluña es habitual encontrarlo acompañando embutidos, quesos, tortillas, carnes a la brasa o simplemente servido como parte de un desayuno. También es protagonista de reuniones familiares, comidas compartidas y mesas en las que el pan nunca falta.

El secreto del pan tumaca de Jordi Cruz

Si hay algo que caracteriza esta receta es que no admite demasiados escondites. Cuando utilizamos únicamente cuatro ingredientes, la calidad de cada uno resulta fundamental.

Jordi Cruz apuesta por un buen pan rústico de payés, preferiblemente una hogaza grande elaborada con masa madre, con una miga consistente y una corteza bien desarrollada. La corteza también desempeña un papel importante, porque será fundamental durante el momento de frotar el tomate.

El segundo protagonista es el tomate maduro. Tradicionalmente se utilizan variedades conocidas como tomates de colgar o "tomàquets de penjar", muy vinculadas a esta elaboración. Se caracterizan por su buena conservación y por ofrecer una pulpa adecuada para impregnar el pan.

Sin embargo, no es imprescindible encontrar esta variedad para disfrutar de un buen pan tumaca. También podemos utilizar otros tomates siempre que estén suficientemente maduros, sean jugosos y tengan una pulpa que se desprenda con facilidad.

Después llega el aceite de oliva virgen extra. Su sabor aporta profundidad, untuosidad y ese carácter mediterráneo tan reconocible. Y, finalmente, la sal. Una pequeña cantidad es suficiente para realzar el sabor del tomate y equilibrar el conjunto.

La verdadera clave del pan tumaca está en cómo se frota el tomate

Podemos tener el mejor pan, un tomate perfectamente maduro y un excelente aceite de oliva. Pero todavía queda un detalle capaz de transformar por completo el resultado, la técnica utilizada para impregnar el pan.

Y aquí es donde Jordi Cruz pone el acento en un gesto que puede parecer insignificante. El chef propone prestar atención al recorrido que hacemos al huntar el pan empezando por la corteza y avanzar hacia el centro.

La corteza del pan ofrece una superficie más firme y rugosa que ayuda a rascar la pulpa del tomate. Al comenzar por ella, conseguimos que la pulpa se desprenda con mayor facilidad y podamos distribuirla después sobre la miga. Este pequeño truco permite aprovechar mejor el tomate sin necesidad de presionar excesivamente.

Si utilizamos un tomate suficientemente maduro, su pulpa debe desprenderse con suavidad. No necesitamos aplastarlo ni ejercer demasiada fuerza, porque podríamos romper la estructura del pan y convertir la tostada en una preparación demasiado húmeda.

Un gesto sencillo, cuatro ingredientes y todo el sabor de una de las recetas más emblemáticas de la cocina catalana. A veces, el mejor desayuno no necesita nada más.