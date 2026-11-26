Rocío Ponce 26 NOV 2026 - 08:00h.

El chef del restaurante madrileño The Club comparte con Gastro su receta de pavo para Acción de Gracias y sus trucos para que nos salga perfecto en casa

La joya gastro de Acción de Gracias: cómo hacer un buen 'stuffing', el mítico relleno del pavo

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Cada año, los cuartos jueves de noviembre en Estados Unidos están marcados en el calendario. Celebran Thanksgiving o Acción de Gracias, que en 2026 tendrá lugar el próximo 26 de noviembre. El origen de esta fiesta norteamericana se remonta a la época colonial, pero hoy en día se ha convertido en un momento familiar en el que disfrutar de la comida y la compañía.

Todo además toma un cariz mayor al saber que es una jornada festiva nacional, uno de los momentos de mayor desplazamiento del año (para reunirse con sus familias y amigos) y que supone tradicionalmente el inicio de la temporada navideña (y del periodo de compras con el Black Friday al día siguiente).

La expansión internacional de Acción de Gracias tiene mucho que ver con la cultura audiovisual estadounidense y el placer de conocer nuevos platos. Sus películas y series han enseñado, fuera de sus fronteras, lo que supone esta fecha para ellos (básicamente, buena comida, agradecer lo que tenemos y compartirlo con las personas que nos importan).

En nuestro país, como en muchos otros, Acción de Gracias ya se celebra de forma sutil, pero cada vez con más visibilidad gracias a las redes sociales. Los motivos llegan por cuestiones evidentes, como que la comunidad estadounidense residente en España busca mantener sus tradiciones; los hoteles de lujo y buenos restaurantes que incorporan cenas temáticas a su calendario como oportunidad comercial y, por supuesto, la curiosidad gastronómica, un evento que nos permite descubrir recetas estadounidenses que salen de nuestra cocina habitual.

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Hemos hablado con Manuel Lerena, chef ejecutivo del Restaurante The Club en Madrid (en la planta 14 del Club Financiero Génova), que es uno de los que se suman a la iniciativa de celebrar Acción de Gracias con un menú especial inspirado en los sabores más característicos de esta cita. Esta fiesta familiar norteamericana tiene un gran protagonista y ellos se han encargado de que todos lo sepamos: no es otro que el pavo relleno asado.

La sensación que nos ha llegado es que no es nada sencillo hacer y/o cocinar ese pavo asado relleno, pero que el resultado merece y mucho la pena. Si este año quieres probarlo en casa en esta fecha o en cualquier otra (pronto tendremos muchas oportunidades como Nochebuena, Navidad y Nochevieja) para innovar y sorprender a tu familia e invitados, toma nota de la receta de este chef y algunos de sus trucos para no quedarte en el intento...

Pavo asado con mantequilla de hierbas frescas Personas 4 pax. Dificultad Media Ingredientes 800 g de pechuga de pavo

80 g de mantequilla

1 cucharadita de cebollino fresco

1 cucharadita de perifollo fresco

1 cucharadita de cebollino fresco

1 cucharadita de tomillo fresco

½ cucharadita de romero fresco

½ cucharadita de orégano seco

20 ml de caldo de ave

1 cucharadita de salsa de soja suave

Sal y pimienta negra molida

Sal en escamas

Unas ramitas de tomillo fresco para decorar Elaboración Paso 1 Mezclar el caldo de ave frío con la salsa de soja e incorporar la mantequilla en pomada. Batir hasta obtener una mezcla homogénea. Añadir las hierbas finamente picadas, una pizca de sal y la pimienta. Paso 2 Untar la pechuga de pavo con la mantequilla de hierbas, procurando que toda la pieza quede bien impregnada. Paso 3 Precalentar el horno a 160 ºC y asar la pechuga durante aproximadamente 45-60 minutos, regándola de vez en cuando con sus propios jugos, hasta que alcance una temperatura interior de 74 ºC. Paso 4 Subir la temperatura del horno a 220 ºC durante los últimos minutos de cocción para conseguir un acabado dorado. Paso 5 Retirar del horno, dejar reposar durante 10 minutos y trinchar la pechuga. Reservar los jugos de la cocción. Paso 6 Servir el pavo laminado, napar con los jugos del asado y terminar con unas escamas de sal y unas ramitas de tomillo fresco.

Trucos y errores para hacer el pavo relleno

"Mis trucos son embadurnar bien la pieza con la grasa y sazonar. También ir regando con caldo de ave para que cree una capa crujiente y se mantenga jugosa en el interior", confiesa el chef a Gastro. Por otro lado, nos recuerda algunos errores clásicos que pueden estropear tu receta:

"Empezar a asar con el horno frío. Debe estar precalentado siempre".

" No regar la pieza durante la cocción , hace que la pieza quede seca. Este paso es el más importante".

, hace que la pieza quede seca. Este paso es el más importante". "Un error muy común es no envolver las extremidades (patas y alas) en papel de aluminio. Con esta acción evitamos que se quemen".

¿Con qué acompañar el pavo?

La propuesta de Manuel Lenera es un clásico. "Los acompañamientos principales serían el relleno de carne, el jugo de la cocción con frutos rojos y boniatos asados", nos cuenta. Otros platos populares que podemos encontrarnos serían la crema de calabaza, judías verdes a la cazuela o tarta de nueces pecanas. "Partiendo de la tradición americana, se realizan versiones con los productos de proximidad que nos ofrece la temporada. Calabazas, boniatos, manzanas, etc.", explica el chef.

Además, le preguntamos por las sobras, algo que les ocurre a menudo a los norteamericanos en Acción de Gracias como a nosotros en las comidas y cenas de Navidad. ¿Qué hacemos con las sobras del pavo? "El gran clásico, las croquetas. Realizar una bechamel cremosa y añadir la carne troceada. Podemos sustituir parte de leche por caldo de ave", asegura.

Y nos da una alternativa que además de ser muy interesante, también hemos visto en la pequeña pantalla gracias a los guionistas de 'Friends': "Trocear la carne del pavo asado, realizar una salsa rosa y lechuga picada en juliana muy fina (mezclar todo y reservar en frío). Dorar pan brioche con mantequilla y realizar un sándwich de ave".

El menú de The Club

La experiencia Acción de Gracias de The Club comienza con un cóctel de bienvenida y una crema de calabaza asada con croutons dorados y salvia. Como plato principal, el protagonista es el pavo asado al horno de leña con mantequilla de hierbas frescas, acompañado de salsa Cumberland de arándanos rojos, relleno tradicional con ciruelas, judías verdes con crema de boletus y cebolla crujiente y zanahorias y chirivías doradas.

Para terminar, una tartaleta de boniato asado a la vainilla, nueces pecanas y jengibre pone el toque dulce al menú. La propuesta para este menú de Acción de Gracias (que celebran el 26 de noviembre de forma especial y previa reserva) incluye también una selección de vinos y cuesta 75 euros por persona.