Manuel Pimentel Almería, 26 NOV 2026 - 06:30h.

David eligió al rey para un trabajo de Lengua y el recibió una carta de la Zarzuela con una fotografía oficial firmada por el monarca

El colegio se comprometió a enviar a sus destinatarios los cinco mejores correos de la clase, y el de David fue uno de ellos

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Era un trabajo de Lengua Castellana y Literatura que empezaba con una simple elección. Cada alumno del primer curso de ESO del colegio Novaschool de Almería tenía que pensar en alguien a quien admirara para escribirle un correo y David eligió al rey Felipe VI.

La propuesta venía con un aliciente que el centro había anunciado antes de empezar el ejercicio, y es que los cinco mejores textos redactados se enviarían a sus destinatarios. La idea era motivar a los niños a la hora de hacer el trabajo. El de David quedó entre los elegidos, por lo que el colegio se lo envió a la Casa Real.

La respuesta de Casa Real

La grata sorpresa llegó el martes 24 de noviembre, cuando David recibió la respuesta. Era una carta con el sello de la Casa Real, remitida por el Gabinete de Planificación y Coordinación. Junto a la misiva venía una fotografía oficial firmada por Felipe VI.

La respuesta sorprendió también al centro, que en su publicación ha recordado la idea con la que había planteado el trabajo. "Una experiencia que demuestra que escribir tiene un propósito más allá de una nota y que las palabras pueden abrir puertas que nunca imaginamos", han indicado.

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Novaschool Almería ha publicado en sus redes sociales cómo un ejercicio de expresión escrita había acabado con una carta de la Zarzuela. Desde el colegio han querido agradecer a la Casa Real por responder a su alumno David. Un gesto que, aseguran desde este colegio almeriense, "contribuye a despertar la ilusión y la motivación de nuestros alumnos y alumnas por seguir aprendiendo".