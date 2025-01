Puede que ya no digamos aquello de que es la comida más importante del día, pero aún así está claro que el desayuno es un placer que no pasa de moda . Y si además te lo llevan a casa ¿qué más puedes pedir? Imagina despertar un fin de semana en casa, sin prisa, y encontrarte con un zumo de naranja recién exprimido, el café a tu gusto y las opciones dulces o saladas más apetecibles, como croissants de mantequilla, tartaletas de frutas o bocatines de jamón serrano con AOVE. Para ti o para quien tu quieras, estos desayunos a domicilio están más ricos de lo que puedes imaginar y son la mejor manera de comenzar el día.

Todo lo que hace La Srta. Scott, o mejor dicho, Susana Sánchez , es una verdadera delicia. Sus elaboraciones conquistan todos tus sentidos y, entre sus propuestas de catering, no faltan los desayunos. Ingredientes de la mejor calidad con los que prepara increíbles bizcochos, tartaletas, scones dulces y salados, cookies o emparedados. Puedes pedir a ciegas, porque siempre acertarás, o pasarte por su obrador en la calle Linneo 29 y volverte adicto a sus desayunos (y a sus brunchs, picnics, etc.)

Una de las pastelerías más míticas de Barcelona tenía que servir los mejores desayunos a domicilio de la Ciudad Condal. Lo de ellos es alta pastelería, así que si les pides un desayuno, no dudes que será gourmet. Si pides el Pack All in one, su propuesta más completa, recibirás cake de naranja y chocolate, croissant de chocolate, croissant de frambuesa, croissant de mascarpone, roll de pistacho, napolitana, granola, mermelada y hot chocolate. Un desayuno a lo grande.