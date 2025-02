San Valentín está a la vuelta de la esquina y es más que probable que más de una pareja aún no sepa muy bien qué hacer en ese día tan especial, aunque muchas otras se lo toman como un día más y no le dan la mayor importancia. Pero si eres de los primeros y aún no sabes cómo sorprender a tu pareja te traemos un plan que, aprovechando que el 14 de febrero cae en viernes, se puede extender en el fin de semana.