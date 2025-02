Casa Neutrale, el paraíso minimalista del hijo de Emilio Aragón

A finales de 2022, Nacho y su equipo se marcaban un dos por uno: abrían la primera tienda física de su marca de ropa y se lanzaban a por un segundo restaurante. Un espacio algo más grande que el anterior, con un cuidado diseño de interiores y con una cocina non stop desde el desayuno hasta la cena. Este segundo local también tiene terraza y ofrece, para los que se sienten parte de la comunidad Neutrale, la posibilidad de acceder a las prendas de ropa de su firma. De nuevo son fieles a su esencia: carta sencilla, pero variada, e ingredientes de calidad que no se esconden tras una elaboración aparatosa. La idea es que sepas qué comes y que, además, esté delicioso, ya sean unos espárragos o un aguacate.