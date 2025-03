Que sí, que hoy se celebra el Día de la Tortilla de Patatas . Pero también el de la albóndiga. Y como de la primera se viene hablando hasta la saciedad en los últimos tiempos, sobre todo en ciudades como Madrid , hemos optado por hacer un pequeño homenaje a la receta inventada en la antigua Persia que ha seguido evolucionando, divinamente, durante más de 30 siglos . Ahí están, en la retina de todos, desde las que devoraban Los Soprano acompañadas de espaguetis, hasta las de la abuela de cada uno de nosotros (son siempre las mejores). Que podían ser en salsa española , con salsa de tomate o incluso ser las protagonistas de un saciante bocadillo que no ibas a querer compartir con nadie.

Así que nos sobran los motivos para echarnos a la calle y recorrer las calles de la capital en busca de esas albóndigas que nos hacen recordar una infancia maravillosa en la que los sándwiches japoneses, baos y gyozas ni siquiera podían ser fruto de nuestra imaginación. Directamente, no existían. Y de haberlo hecho, no sabemos si hubieran sido capaces de plantar cara a esas esferas de carne picada que hoy —crucemos los dedos— seguimos encontrando en menús del día y cartas de restaurantes que luchan a diario para que estos platillos tradicionales no se pierdan.