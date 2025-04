La muerte del papa Francisco no solo ha marcado la actualidad informativa de los últimos días, sino que ha generado un notable incremento en la ocupación hotelera de la capital italiana y el aumento de los viajes a El Vaticano y a Roma, hasta el punto de que algunos aerolíneas han reforzado su oferta. Los turistas que se acerquen a las inmediaciones de la Basílica de San Pedro para despedirse del pontífice tendrán la oportunidad de visitar también su restaurante favorito, que se encuentra muy cerca de la zona.

Tre Pupazzi (Borgo Pio, 183, Roma) está situado en la zona peatonal de Borgo, a pocos metros de El Vaticano, de San Pedro y del castillo de Sant'Angelo. Se trata de un restaurante que ofrece especialidades de la cocina italiana y la portuguesa dentro de salas recuperadas de un edificio del siglo XVII. Jorge Bergoglio ya solía comer allí antes de ser papa. Carlo Massa, que heredó el negocio familiar de su padre, comentó que muchas figuras importantes de la Santa Sede han estado en su local: “Siempre que hay reuniones en Roma con cardenales de otros países, se reúnen aquí… Casi todos los cardenales y obispos pasan por aquí . De hecho, he conocido al papa Francisco como obispo, como cardenal y como papa”, compartió con Artículo 14. Además, dijo que se referían a él como “el papa sorpresa” porque “nadie se imaginaba que iba a salir”.

Bergoglio era un fan de los helados que preparaban en su heladería de confianza en el centro de Roma. Sebastián Padrón es el dueño de la heladería Padrón (Via Gregorio VII, 38, Roma). Casualidad o no, es un hombre de origen argentino, al igual que el pontífice. Todo empezó cuando le envió una prueba de su producto al papa y este acabó convirtiéndose en un cliente habitual. No solo eso, sino que acabó recibiendo una invitación para ir junto a su mujer y sus hijos a un encuentro en el Vaticano.