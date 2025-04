Vuelven las casas de comida: la revolución gastro ya tiene su contrarrevolución

Han vuelto con la esencia casi intacta, pero con nueva cáscara. Ya no son necesariamente locales modestos, con mobiliario humilde, manteles de cuadros y platos hondos de duralex. No tienen porqué estar gestionados por un matrimonio y, en ocasiones, su estética raya en cierta modernidad . El concepto se ha ampliado: casa de comidas, neotabernas, tascones 2.0 e incluso restaurantes de cierto nivel, pero todos mantienen la idea esencial: cocina de espíritu casero con productos frescos y precios apañados.

La idea de la cocina de las abuelas está hoy muy denostada porque hay cocineros que entienden que se sublima la calidad de lo que cocinaban, aunque en su crítica desprecian dos variables relevantes: que las abuelas cocinaban con lo que tenían a mano (especialmente hacían cocina de aprovechamiento), que no tenían formación técnica y, lo más importante, que cuando se pondera su cocina se está tirando de un recoveco emocional de la memoria en el que la calidad no es exactamente lo más importante. En todo caso podría decirse que sí, que muchos de estos locales evocan las recetas familiares de toda la vida, platos sencillos, reconocibles, nutritivos, saciantes y agradecidos. Lo que hacían las abuelas, vaya.

Los restaurantes con estética y un ambiente concebidos para ser vistos y rozarse con los socialités llevan años devorando igualmente a sus precedentes de clásicas maneras. Son los restaurantes que no sirven para comer y que por lo tanto están concebidos para el escaparatismo social. Ya saben: música a tope —porque la conversación no importa—, camareros salidos de un escaparate de Armani con pinganillos en la oreja, camareras en patines, solomillos con bengalas, vinos de moda a precios estratosféricos, y un interiorismo de print animal aterciopelado, espejos, neones, plásticos y tecnología inmersiva, pantallas táctiles hasta en el WC, colores y texturas ”audaces”; y por supuesto, mesas de baquelita negra y sillas incomodísimas. Son salas abigarradas. Ya que te rozas literalmente, casi puedes congeniar con la pareja del lado y participar amablemente en su conversación, que no les va a importar. Locales que declaran ser un “espacio flexible y multifuncional”, o lo que es lo mismo, que igual te sirven una boloñesa creativa que montan un circo con leones el miércoles a la tarde. Todo sea por rentabilizar el metro cuadrado. Y no espere un mes para una reserva.