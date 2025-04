Nacido en Ciudad de México, Espinosa tenía muchas ganas de tener su propio negocio , así que se puso manos a la obra en busca de socios e inversores en una época que no era precisamente la más boyante : “Fue justo después de la pandemia, había muchísimos locales cerrados. Y yo pensé: ‘ Época de crisis, época de oportunidades también ’. Y no tardé nada en encontrar el local de la calle San Bernardino”. Allí fue donde decidió emprender una aventura que hoy pasa por su mejor momento y de la que nos cuenta todos los detalles a continuación.

Llevo muchos años en Madrid y siempre he observado que la carta de los restaurantes mexicanos de aquí abarca demasiado. Desde el principio quise especializarme en un platillo mexicano en concreto, pero no teníamos claro cuál elegir porque el abanico era muy amplio. En aquel momento los tacos ya estaban muy de moda, lo descartamos porque habría demasiados competidores. También pensamos en moles, que en México hay de distintos sabores, pero en realidad es un plato difícil. O lo amas o lo odias. Y en una lluvia de ideas salieron los chilaquiles, que nos pareció algo muy acertado porque admite varias salsas y diferentes proteínas.

Es cierto que no diferencian todavía muy bien algunos conceptos, ese ejemplo es perfecto. Conceptos como nachos están muy extendidos, pero es un producto más tejano-mexicano (tex-mex). Pero a nosotros nos gusta desmarcarnos un poco de todo eso, en nuestros locales no vas a ver el típico papel picado ni el sombrero de mariachi. Hemos preferido apostar por una decoración más moderna, de hecho nuestro eslogan dice: ‘Fuck nachos, chilaquiles is the real shit’ (risas). Es un poco macarra, pero va en consonancia con la música que ponemos, que va desde el rock a la salsa, pasando por boleros, cumbia… Suena tanto música mexicana como internacional, que es la que más me gusta a mí.