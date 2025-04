Tanto Iñaki como su hermana Belate llevan las riendas de una distribuidora de bebidas que su padre sacó adelante en los años 80. Algo que ambos llevan a gala, como no podía ser de otra manera. De hecho, en la propia web de la distribuidora se definen como ‘Hijos de la Anarky’, pero lejos de lo que pudiera parecer no es por la famosa serie estadounidense.

A pesar de todo ello, el balance es positivo. “No vivimos al 100% de esto, lo nuestro es la distribuidora y con esto estamos haciendo las cosas que con el otro negocio no podemos hacer. No siempre acertamos, pero somos consecuentes y no tenemos ese corsé. Somos conscientes de que somos dos hermanos de Navarra que hemos creado una bebida en un mundo que está controlado por grandes empresas. Es bonito ver que algo que has creado junto con tu hermana está en los bares, lo bebe la gente y le gusta”, desarrolla Iñaki con orgullo.