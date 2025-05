Del 'simpa' al 'no show'

La Policía avisa a los jóvenes del simpa, que, paradójicamente, se ha complicado en los últimos años a causa de la generalización de los pagos digitales , que permiten el cobro en el acto de cualquier ronda con el teléfono móvil. Las consumiciones se pagan en el acto, incluido un triste café. El hostelero, además, se ha vuelto más desconfiado. Y no solo por el simpa, sino por su reverso: el 'no show' , otro palabro, en este caso importado, que está reemplazando al cliente fugitivo como quebradero de cabeza. Antes se fugaban; ahora, no se presentan .

Un 'no show' es como se conoce en el sector a quien reserva una mesa y no aparece. “Te pongo un ejemplo. Una mesa reservada para dos. Llega la hora y no aparece nadie. Llamo a la persona y me dice: ‘Ah, es que estoy aquí en casa tan ricamente y se me ha pasado’. A lo que le contesto: ‘¿Y yo qué hago con esta mesa, que ya no la vendo?’. Y me contesta: ‘Pues es que hemos salido a tomar algo antes y mi mujer se ha quedado traspuesta después en el sofá y ya casi que no vamos a ir’. Y se queda tan pancho, oye”.