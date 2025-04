A día de hoy, al escuchar estas palabras, nos sigue costando creer que las personas que tenemos delante tengan 24 y 25 años (entonces tenían 22). Así que imagínate las caras que pusieron sus familias en aquel momento: " No se lo podían creer . Ahora nuestras madres nos confiesan que cuando vinieron a la inauguración del primero, en 2022, se fueron casi llorando de Madrid , pensando que no íbamos a vender nada". Y aquí el motivo: " Conocieron El Tigre , que está muy cerca del establecimiento de Chueca, y nos decían: '¿Cómo vais a triunfar si allí te ponen una ración enorme por 5 euros ?' (risas) Ahora ya confían un poco más en nosotras".

Pero es importante enfatizar que no todo lo que se descubre en Corea del Sur, ni en ningún otro país, tiene por qué ser originario de allí : "Siempre hemos dicho que conocimos el producto allí, ya que allí hay una cadena especializada en este mismo producto que tiene muchísimos locales. Pero no es algo tradicional coreano , que es algo que la gente se empeña en decir de nosotras (risas)". Sobre todo nos insisten en esto porque puede llevar a confusión: "Hay una comida callejera coreana que es un sándwich que se llama gilgeori toast , que es bastante diferente al nuestro, es otro concepto.

Es más, lo que ofrecen en sus locales ni siquiera es exactamente lo mismo que conocieron durante aquel productivo Erasmus: "Lo hemos intentado adaptar a los sabores más mediterráneos . Tenemos un revuelto de stracciatella con pesto, por ejemplo, que muy coreano no es". Entre los más demandados se encuentra el de bacon cheese, que "sigue siendo el más vendido" , aunque "los findes se venden mucho el de pollo y guacamole, que lo sacamos hace un año, y el de "pollo y aguacate". Cómo no será de goloso el asunto que incluso marcas como Petramora se han interesado en hacer colaboraciones con ellas (nosotros las conocimos por esa fantasía llamada Piparra que llevaba una gilda incorporada).

Naia y Laura reconocen que estas acciones temporales, al igual que la que hicieron junto a la influencer Carolina Moura , les permiten "experimentar con otros sabores y probar cosas nuevas". Creaciones que arrasan tanto en los locales como en un delivery que sorprende por lo bien que llega a casa: "No ha sido fácil llegar hasta aquí al tratarse de un producto muy delicado que, además, no se puede aplastar porque pierde su estética, tuvimos que hacer muchas pruebas ". Uno de esos grandes avances tiene que ver con el papel antigrasa que "ahora cubre los laterales del sándwich".

Antes de centrarnos en su nueva apertura les preguntamos por el pan , ya que no se parece a ninguno que hayamos probado antes en la capital. "Antes nos lo hacía un obrador pequeño en Madrid que, por desgracia, cerró. Pero como teníamos muy buena relación con ellos, nos dieron la receta. Así que nos tocó buscar otro obrador, también artesanal, y la idea es, si seguimos creciendo, incorporar nuevos. Porque, si se siguen las indicaciones al pie de la letra , sale siempre igual". Cualquier cosa con tal de no dejar a madrileños ni sevillanos sin esa adictiva obra maestra: "Es lo que nos diferencia de aquellos que han intentado hacer algo parecido pero con pan de Makro , se nota mucho cuando se le pone cariño a las cosas".

Esto nos obliga, antes de dejarlas disfrutar del momento, a preguntarles por el futuro, que se presenta de lo más halagüeño: “Sí que es verdad que ahora, a raíz de anunciar que estábamos abriendo en Sevilla, nos están saliendo bastantes propuestas, pero no nos queremos comer nuestras palabras. Si siempre hemos dicho que queremos crecer lento, no podemos abrir de repente cinco franquicias”. ¿Ni siquiera en vuestro añorado País Vasco?, les preguntamos. "No nos lo hemos planteado aún. Creemos que es porque nos da un poco de miedo lo de poder fracasar en nuestras propias ciudades, imagínate que allí no funciona. De todos modos, tampoco nos ha surgido una buena oportunidad de abrir allí. Igual tendría más sentido en un futuro, cuando nos volvamos a vivir allí... ¿Quién sabe?".