No hace falta ninguna excusa para sorprender a tu madre llevándola a comer a un restaurante. Es un gesto de amor que toda madre sabe valorar y que os permite pasar un buen rato disfrutando de la comida, hablando de lo que os apetezca. Esta selección de restaurantes conquistaría a cualquiera, tanto por el ambiente como por la buena cocina, así que ponlos en tu lista y dale una alegría a tu madre con una comida o cena sorpresa en cualquiera de ellos.

Comer en Dani Brasserie es una experiencia que no deja indiferente a nadie. La cocina del prestigioso chef es espectacular , combinando los platos más tradicionales con las técnicas más innovadoras. Por otro lado, su ubicación es privilegiada, en lo alto del hotel Four Seasons, junto a la Puerta del Sol .Y si además hace buen tiempo, disfrutar de su terraza y de sus vistas a la capital es un regalo para los sentidos.

Si aún no conoces el Restaurante Alduccio, no dejes pasar la ocasión de hacerlo en la compañía de tu madre y os sorprenderá a los dos. Alduccio es el restaurante italiano más antiguo de Madrid y el primero en traer la famosa pizza. Han disfrutado de su cocina estrellas como Sophia Loren o Claudia Cardinale y tú te sorprenderás con una carta tan apetecible que no sabrás por dónde empezar. Una oportunidad para viajar a Italia sin salir de la ciudad.