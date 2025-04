¿Dónde es más caro comer en España?

España es un país lleno de virtudes y, aunque también cuenta con varios defectos, entre ellos no está el mal comer , porque una buena mesa es indispensable para poder afirmar que se ha vivido una buena experiencia al visitar un lugar. Cada zona tiene sus ingredientes típicos, con los que se crean las recetas tradicionales que son parte de su esencia, si bien hay muchas que son parecidas o que se han ido extendiendo al resto de la península, todo el mundo sabe que no es igual un pisto manchego que el de otros lugares o que si quieres comer una verdadera paella, Valencia es el lugar.

Variedad y calidad se dan la mano en muchos lugares, solo hay que saber encontrar esos locales que no solo prometen una buena experiencia, sino que la hacen realidad. Para encontrarlos nos dejamos guiar por distintos factores, a veces la recomendación de un amigo es suficiente, en otras son desconocidos los que nos convencen con sus reseñas online, la cercanía puede ser el mejor motivo cuando el hambre aprieta , pero también el aspecto de su exterior y su interior. Si no tenemos demasiadas referencias, todo suma, también el precio.

Queremos comer bien y hacerlo a un buen precio , pero intentar comer lo más barato posible en ocasiones hace que perdamos opciones y variedad en el menú, también que nos acordemos del dicho ‘lo barato sale caro’. Hay lugares que con poco hacen mucho, pero también hay otros a los que no les queda más remedio que subir los precios, porque la calidad de los ingredientes y del resultado final lo vale.

Del mismo modo que el estudio señalaba las ciudades más caras, también dedicaba un poco de tiempo a aquellas en las que tomar un menú del día es más económico. Por ejemplo, en Sevilla se puede uno sentar a comer por 13,30 euros, un precio más amable, pero no tanto como el de Las Palmas y Valencia, donde redondean hasta 13 euros y se convierten así en las ciudades donde comer de menú es más barato . Afortunados aquellos que se encuentren en estos lugares y puedan disfrutar de su gastronomía a los mejores precios.

Comer un menú del día es una opción estupenda, ideal para aprovechar esos días en los que no apetece cocinar, no hemos tenido tiempo y sencillamente, nos apetece, pero no es la única opción. Algunos restaurantes pueden sorprendernos por sus precios, pero que estén entre los más caros puede ser también lo que los distinga y nos ayude a escogerlos por encima de otras opciones. Unos cuantos son de diseño, otros cuentan con alguna estrella Michelín que avala su calidad… todos ellos tienen algo que los hace diferente más allá de sus precios y normalmente está relacionado con la excelencia de su cocina.