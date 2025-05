Las 7 mejores rutas de tapas, gratis, por Madrid

Inés Gutiérrez 16 MAY 2025 - 11:01h.

En muchos locales, acompañando tu bebida, te ponen una tapa gratis que merece la pena probar

¿Cuál es la calle donde mejor se come en Madrid?

MadridSentarse en una terraza o en la barra de un bar, pedir algo para beber y disfrutar de esos minutos en buena compañía es una de las mejores maneras de pasar nuestro tiempo libre, de dejar los problemas en la puerta, compartir risas, anécdotas e incluso momentos de intensidad. Una forma de hacer que esos instantes de ocio sean todavía más redondos es que la bebida venga acompañada de una tapa. ¿Puede haber una sensación mejor? Sí, que la tapa sea gratis.

Esta no es una costumbre habitual en todas partes, no son pocos los lugares en los que si quieres comer algo con tu bebida tienes que pedirlo (y por supuesto pagarlo al margen de la primera consumición), sin embargo, hay otros lugares donde se ha convertido en parte de la tradición y los consumidores esperan que su bebida venga acompañada de una tapa. Puede ser algo sencillo, un bol con patatas fritas o unas aceitunas, pero en ocasiones es un plato mucho más elaborado que hace que quien lo recibe lo haga con cierta satisfacción y ganas de repetir.

Madrid es una de esas ciudades en las que la mayoría de bares tienta al consumidor con este pequeño capricho y lo más habitual es que la bebida venga acompañada de un plato. Muchos clientes sienten que es una pequeña trampa, ponen esa tapa para que al comerla tengamos ganas de seguir comiendo y pidamos una ración o nos dé más sed y pidamos una segunda consumición. Sea por el motivo que sea, suele funcionar y los lugares en los que la tapa (gratuita) es satisfactoria, suelen colocarse en lo más alto de la lista de lugares a los que volver y recomendar.

Si sabes dónde ir, es posible comer o cenar sin tener que pedir ni una sola ración, llenando el estómago solo con las tapas gratuitas que ponen en algunos lugares con la bebida. Esto, evidentemente, no sucede en todas partes, ni funciona igual para todas las personas, hay quien no se siente satisfecho hasta que no se sienta a comer como manda la tradición. En cualquier caso, quienes quieran comer y beber pagando solo por la bebida, en algunos locales de Madrid podrán hacerlo, solo hay que saber dónde ir.

Mejores rutas de tapas, gratis, por Madrid

Hay algunos lugares que son famosos por sus tapas gratuitas, esas que te ponen delante con la bebida solicitada y te hacen dudar, seguro que se han equivocado porque no es lo que hemos pedido, será para otro, pero no es así, lo tienen todo pensado para sumar un cliente fiel más. Algunos de ellos son nuevos, otros son típicos de la capital, conocidos por todo el mundo… todos ellos son imprescindibles.

