Carito Lourenço y Germán Carrizo, que ostentan 1 estrella Michelin y 1 Sol Repsol en el restaurante Fierro nos llevan de ruta gastronómica por el litoral valenciano

Tras haber compartido contigo las pistas veraniegas imperdibles en la Costa Brava, O Grove, Cádiz, la Costa Vasca o Málaga, llega la hora de hacer lo propio con la Comunidad Valenciana. Porque no es tan fácil, como puede parecer en un principio, encontrar un chiringuito, restaurante de playa o beach club donde poder disfrutar de buenos arroces, pescados y mariscos. Así que lo mejor será que volvamos a confiar esta labor a quienes mejor conocen la oferta hostelera y el producto de la zona.

Y quién mejor que los chefs argentinos Carito Lourenço y Germán Carrizo, que además de estar detrás de Fierro, Doña Petrona, La Central de Postres y Petit Brioche, durante los últimos años han asesorado –como Tándem Gastronómico- a otros muchos proyectos repartidos por la zona de Levante. “Lo que más me atrae de los chiringuitos o restaurantes de playa es esa mezcla irresistible de mar, amigos, buen rollo y libertad. Son lugares donde todo se siente más liviano, más feliz, más ahora. Vas para disfrutar de una comida tranquila y terminas en la mejor fiesta improvisada del verano (risas)”, nos comenta Carito cuando le preguntamos por su relación con este tipo de conceptos.

La chef nos confiesa que ahora suele ir sobre todo con Germán, pero también con amigos, aunque no es algo que siempre haya estado presente en su vida: “De chica no tenía la playa cerca, pero ahora, cada vez que puedo, me escapo. El mejor plan para mí es arrancar con una paella mirando el mar, seguir con una copa, música en directo, y de repente estás bailando con los pies en la arena o dentro del agua (risas). Si a esto le sumas que hay sitios donde el pescado es tan fresco que casi te guiña un ojo...”. Y remata: “Si encima lo cocinan a la brasa... Para mí ese es el sabor del verano”.

Antes de desvelarnos sus favoritos, Lourenço reconoce que también se desvive por “unas clóchinas picantitas que te hacen pedir pan para no dejar nada de caldito” y otros muchos platos típicos de los chiringuitos que “se te quedan en la memoria”. Pero no solo los ama por la calidad del producto que manejan o los platos que salen de sus cocinas: “Hay lugares que te enamoran nada más llegar: mesas de madera, luz dorada, el mar a dos pasos… Te dan esa sensación de estar de vacaciones, aunque solo sea por un rato. Y luego está la gente que atiende, que te reciben con una sonrisa genuina, y eso marca la diferencia”.

Xiringuito Olalà

La primera parda nos lleva hasta Cala Baladrar, donde nos encontramos con esa combinación perfecta de la que nos hablaba Carito Lourenço: tapas, cócteles y música en vivo frente al mar. Esto es lo que te encontrarás al llegar al Xiringuito Olalà, además de unas vistas increíbles con el Peñón de Ifach al fondo. Es un lugar que te va a recibir con los brazos abiertos a cualquier hora del día, ya sea para picar algo o para tomar unas copas, pero lo más recomendable es picar algo y alargar la sobremesa lo máximo posible para no perderse la puesta de sol. Haznos caso, merece la pena.

Carrer de la Manta, 7, Benissa (Alicante)

La Terraza Alcossebre

Es imposible que no encuentres en la carta de La Terraza del Naútico (como también se conoce este restaurante de playa) algo que no te encaje. Ensaladas, pizzas artesanas, pastas, arroces, pescados... Todo tiene cabida en la cocina de este local regentado por Marco Rojas, hostelero con más de 30 años de experiencia que ha tenido diferentes negocios en la zona. Si eres de los que a un día de playa no le piden más que algo de comida mediterránea tradicional elaborada con producto de proximidad, no le des más vueltas. Acércate a la Playa de las Fuentes y disfruta de las vistas al faro y a la sierra de Irta. ¡Del resto se encargan ellos!

Paseo Marítimo, 2, Alcossebre (Castellón)

Aloha Xiringuito

En hawaiano significa tanto "hola" como "adiós", así que estamos plenamente autorizados a usar Aloha Xiringuito para terminar esta ruta valenciana que nada tiene que ver con aquella tan popular durante los 80 y 90. Solo se parecen en que aquí también vas a encontrar sesiones de djs para amenizar una velada que tiene todos los ingredientes para convertirse en uno de esos imborrables recuerdos de verano. Lo de decantarse por la fideuá o la paella valenciana lo dejamos en tus manos.

Carrer la Vall d'Albaida, s/n, Xeraco (Valencia)