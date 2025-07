Jesús Rojas 19 JUL 2025 - 08:00h.

Los chefs Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Xatruch nos proponen 4 pistas imperdibles para esos días en los que nos apetece comer rico frente al mar

¿Pueden los creadores del mejor restaurante del mundo ser fans de los chiringuitos? ¿Es compatible tener 3 estrellas Michelin y 3 Soles Repsol con saber disfrutar de un arroz con los pies metidos en la arena? La respuesta es más que evidente cuando sabes que Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Xatruch también se han animado con sus recomendaciones de chiringuitos, restaurantes de playa y beach clubs que debes visitar este verano. Concretamente, el trío al frente de Disfrutar (Mejor Restaurante del Mundo en 2024 según The World's 50 Best) se ha centrado en la zona de la Costa Brava, que es el litoral que más han frecuentado "tanto con familia como con amigos". Aunque también nos reconocen que en la actualidad "no son muy asiduos, porque trabajan, pero cuando pueden, son una buena opción para desconectar, pasar un buen rato y compartir tiempo con los tuyos".

Tras agradecerles la sinceridad, nos metemos de lleno en los cuatro planes que nos traen estos tres reputados cocineros que se formaron -y fueron jefes de cocina- en elBulli, el mítico restaurante de Ferran Adrià. De hecho, uno de los seleccionados estaba situado muy próximo al templo gastronómico y cultural situado en Cala Montjoi que, actualmente, es un museo que nos invita a reflexionar sobre el conocimiento, la innovación y la historia de elBulli. Pero hoy, no lo olvidemos, estamos aquí para hablar de sitios donde disfrutar a lo grande este verano. No solo por su propuesta gastronómica, también por su ubicación, sus vistas, el servicio que ofrecen... En resumen, por todo aquello que agradecemos en cualquier momento del año, pero apreciamos con especial intensidad cuando estamos de vacaciones en la playa. ¿Verdad que sí?

Hotel Vistabella

Dentro de este hotel boutique, con impresionantes vistas al Mediterráneo, se encuentra un restaurante gastronómico que tiene como objetivo brindarte una experiencia de altura capaz de conquistar los paladares más exigentes. Se llama Els Brancs y ofrece un menú actualizado en el que la cocina mediterránea es protagonista. Está situado en la terraza principal del hotel, donde en cada servicio se crea un ambiente especial, e incluso romántico. En sus platos encontrarás el mejor producto del entorno, tanto del mar como de la tierra. Ingredientes que tratan con esmero y de los que consiguen sacar los sabores más auténticos.

Mención especial merece su bodega, que cuenta con más de 300 referencias de vinos, cavas y champanes, tanto locales como de importación. Merece mucho la pena visitar espacio aunque uno no sea un experto en vinos, para asesorarte a la hora de elegir el maridaje perfecto para tu comida o cena ya hay un equipo de lo más profesional. También debes saber que el Hotel Vistabella cuenta con otras opciones a la hora de querer saciar tu apetito y tus ganas de relajarte. Es el caso de Mila, El Pirata Club y Blue Bar, el espacio chill-out situado en la terraza donde disfrutar de unas magníficas vistas mientras saboreas un cóctel exclusivo.

Avenida de José Díaz Pacheco, 26, (Roses, Girona)

Cala Jóncols

No nos sorprende en absoluto que Mateu, Oriol y Eduard hayan querido invitarnos a conocer este lugar idílico a medio camino entre Roses y Cadaqués. Allí, entre el Cap de Creus y el Cap Norfeu, se encuentra la costa virgen del Empordà, que es donde se ubica el Hotel Cala Jóncols, que además de ofrecer una excelente propuesta culinaria, cuenta con piscina al aire libre y tratamientos de masajes. De momento, vamos a centrar el tiro en su gastronómico, donde el chef Morgan defiende una cocina de proximidad elaborada siempre con amor, como lo hacía la abuela. Un concepto que, por cierto, ha sido reconocido con el sello G’O (Gastronomía de Origen), debido a que toda la comida se prepara con productos frescos del día y de cercanía: el pescado les llega de la Cofradía de Pescadores de Roses, las verduras provienen de sus huertos, el aceite de sus olivos, y el vino, como no podía ser de otra manera, de sus propios viñedos. Como lo oyes, aquí la materia prima sí que es de temporada y de primera calidad.

Más allá de sus platos con pescado salvaje o sus sobresalientes arroces, quienes se acercan a Cala Jóncols se encuentran un espacio sin igual que está rodeado de naturaleza y donde se respira tranquilidad. Hablamos de un restaurante flanqueado por un mar de olivos que les proporcionan, además de una maravillosa sombra en verano, la posibilidad de producir un aceite extraordinario para acompañar muchos de sus platos. Si a esto le sumas una cocina basada en productos de km0 y "sin fritos", que va cambiando en función de la temporada, poco más necesitas saber para intentar hacer una reserva en el primer hotel de la Costa Brava en recibir el certificado de responsabilidad sostenible Biosphère.

Cala Jóncols, s/n (Girona)

La Pelosa

No nos vamos muy lejos, simplemente nos desplazamos hasta el Parque Natural del Cap de Creus. En este enclave especial, muy cerquita de elBulli, nos espera una de las calas más fascinantes de la Costa Brava. Y, aunque te cueste creerlo, allí se encuentra el restaurante-chiringuito La Pelosa, considerado uno de los mejores de la costa española desde hace algo menos de un par de décadas. El restaurante, que es lo que nos ha recomendado encarecidamente el trío Casañas-Castro-Xatruch, lo regenta la familia Gómez-Alvaz desde el año 2005, que de hecho fueron quienes gestionaron con anterioridad el chiringuito de Cala Jóncols. Así que ya te puedes hacer una idea de lo que te vas a encontrar en La Pelosa: un referente a nivel culinario en la zona y un magnífico servicio.

Anchoas de Rosas, mejillones de roca, arroz caldoso con bogavante, paella de pescado y marisco, cazuela de rape o una elegante fritura de pescado. Tú decides cuál quieres que sea el plan en este local que cuenta con servicio de taxi marítimo gratuito y un servicio de boyas (para los clientes que llegan en barco). Si no es tu caso, no te preocupes, porque después de darte un homenaje en el chiringuito de Ferran Adrià, lo único que vas a querer hacer es relajarte tomando una copa en la zona de chill out dentro del propio chiringuito. Será entonces cuando vuelvas a confirmar que no te has equivocado al elegirlo. Tanto chef reputado y medio reconocido no pueden estar equivocados.

Cala Pelosa, s/n (Roses, Girona)

Toc al Mar

Seguimos con los pies metidos en la arena de una de las calas más bonitas de Girona. Pero en esta ocasión toca darse el gusto en la casa de Santi Colominas, Sandra Baliarda y Ruel Rodeles, el joven equipo al frente de Toc al Mar. Ellos fueron quienes emprendieron esta aventura en la playa de Aiguablava durante la primavera de 2011, los mismos que no han dejado de esforzarse para llevar a lo más alto este concepto basado en tres pilares: buena gente, buen producto y buena brasa. Y lo mejor de todo es que siguen siendo fieles al espíritu con el que arrancaron el negocio. Su objetivo es que aquí todo el mundo se sienta como en casa, aunque lo más normal es que te sientas aún mejor. Ahora te explicamos por qué.

Su especialidad es el pescado y marisco preparado con mimo a la brasa de encina. Es importante matizar que en este caso hablamos exclusivamente de pescado salvaje procedente de las barcas de los pescadores de la zona. Y aquí entran desde doradas o lubinas hasta pargos o corvinas, pasando por sargos, escórporas, dentones, auténticas langostas rojas del Cabo de Begur, gambas de Palamós recién pescadas, mejillones, almejas, navajas, pulpo de roca, cocochas de merluza... ¿Hace falta que sigamos? Sobra decir que lo elaboran todo al momento y que también cuentan con su oferta de arroces marineros, como el resto de hosteleros de la zona. En su caso, tenemos que destacar el arroz caldoso de langosta, el arroz con alcachofas y sepia, el de erizos de mar y gambas, el oscuro de l’Empordà o la inimitable paella cuadrada. Todos rematados con ese toque ahumado que los hace tan especial.

Playa de Aiguablava, 8 (Begur, Girona)