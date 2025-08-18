Maribel Verdú recomendó esta ‘gastro home’ tras conocer a uno de sus dueños en un rodaje

Hablamos con María Moreno, que lidera un negocio que define como “un pedacito de Extremadura en Madrid”

El barrio madrileño de Carabanchel se ha convertido en el destino favorito de muchas personas que buscan comer bien e ir más allá de las propuestas gastronómicas que están de moda en el centro de la ciudad. La actriz Maribel Verdú es una de las celebridades que conoce la zona, como demostró al recomendar a través de sus redes sociales un restaurante que se encuentra allí y con el que tiene un vínculo especial: Come bebe ama (calle Gesaleico, 20, Madrid), ubicado cerca de la pradera de San Isidro.

Tras acudir a dicho establecimiento, la escritora María Fernández-Miranda mencionó a la intérprete en Instagram Stories: “Superrecomendable este restaurante de Carabanchel que me ha descubierto Maribel Verdú. No os lo perdáis”. Ella le contestó: “Es que Come bebe ama es mi gran descubrimiento”. Los responsables del negocio son dos extremeños, Daniel Holguín (actor, creativo y chef) y María Moreno (periodista, creativa, guionista), quien ha hablado con Gastro para contarnos la historia de su proyecto, sus platos estrella y a qué otros famosos han cautivado.

El nacimiento de Come bebe ama

Come bebe ama se presenta como ‘gastro home’: “De alguna manera queremos representar nuestro hogar, donde todos se sientan como en casa”. La idea de abrir este negocio se puso en marcha a principios de 2019, pero acabaron inaugurándolo en diciembre de 2020, teniendo que lidiar con complicaciones relacionadas con la pandemia. Su objetivo en un inicio era convertirse “en un pedacito de Extremadura en Madrid”. Ahora aspiran a entrar en las Guías Repsol y Michelin: “Ya sabemos que estamos más cerca. Cada plato que tiene éxito y cada pasito más que damos ya es un orgullo”.

La dueña del restaurante nos explica por qué apostaron por el barrio de San Isidro, en Carabanchel: “Creemos mucho en el barrio, vivimos aquí desde hace más de 15 años. Además, San Isidro es el patrón de los agricultores y en nuestra tierra, que vive de la agricultura prácticamente, es muy celebrado”. También apunta al constante crecimiento de la zona: “Convive el antiguo vecindario con la llegada de la nueva oleada de artistas (actores, músicos, pintores, escultores, periodistas…), por lo que crece la demanda de lugares como nuestra casa”.

Muchas personas reconocerán a Daniel Holguín por sus trabajos como actor, pero antes de estudiar Arte dramático en Madrid había estudiado Hostelería en Cáceres. La pasión por la gastronomía ya estaba presente en su familia: “Esta segunda profesión estuvo un poco condicionada por su madre, quien ha sido una gran maestra para Daniel. Durante un tiempo, regentó su propia pastelería y le enseñó mucho a su hijo”.

Los platos estrella de Come bebe ama

“Somos extremeños, amamos nuestra tierra y seleccionamos los mejores productos desde su origen, sin intermediarios”, destacan desde Come bebe ama en Instagram. María Moreno indica que así se aseguran de conseguir la mejor calidad: “Nosotros personalmente visitamos los huertos, las dehesas, las fábricas… Es un producto extremeño al servicio de una cocina viajera, mezclando nuestras tradiciones con la vanguardia”.

El cerdo ibérico de bellota es uno de los grandes protagonistas de su carta. Algunos de sus platos más aclamados son los tacos de oreja de cerdo (17,50 euros por 3 unidades), el brioche de carrillera (18 euros) y el siobac (18 euros), que es su versión del torrezno con panceta ibérica a baja temperatura, mahonesa de hierbabuena y alga wakamme.

María nos adelanta que en septiembre lanzarán un menú degustación que se llamará ‘Somos cerdos’: “Se pondrá en valor nuestro recorrido en estos cinco años versionando la cocina más tradicional de Extremadura, homenajeando al campo y la dehesa de nuestra tierra”. Por otra parte, en el local trabajan mucho con productos de temporada: “Nos traen los sabores de nuestra infancia con un punto más sofisticado en la presentación”. Muestra de ello son algunos platos que triunfan en verano, como el espárrago blanco de La Vera con crema de ajoblanco, tartar de gamba alistada y caviar beluga (28,50 euros); o el salmorejo de tomate corazón de buey y cereza del Jerte (22 euros).

Cómo conoció Maribel Verdú Come bebe ama

Maribel Verdú y Daniel Holguín se conocieron en el rodaje de ‘El problema final’, serie basada en la novela homónima de Arturo Pérez Reverte y cuyo estreno está previsto para este 2025. “Él le habló de nuestro rinconcito y ella no tardó en venir a conocerlo y repetir varias veces… Está encantada. Efectivamente, dice que es su gran descubrimiento”, comparte María Moreno.

Los platos que más le gustaron a la actriz fueron el mencionado espárrago blanco con ajoblanco y caviar, así como las gyozas de langostino y mascarpone y la carne de cerdo de bellota. El de la intérprete no es el único rostro conocido que ha pasado por este restaurante de Carabanchel, en el que han estado más actores, músicos, políticos y periodistas. David Broncano, Paz Padilla, Pilar Rubio, Carlos Santos, María Adánez, Imanol Arias y Marwán son algunos de los famosos que han pasado por allí.