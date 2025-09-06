Inés Gutiérrez 06 SEP 2025 - 11:00h.

Puede que en septiembre se acaben las vacaciones, pero no la posibilidad de disfrutar de las terrazas madrileñas

Las 8 mejores terrazas de Málaga con vistas espectaculares

Compartir







Los meses de verano parecen diseñados para no quedarse en casa. En el momento en el que las temperaturas son un poco más bajas y el calor da una tregua, descubrir espacios nuevos y compartirlos con esa gente que siempre sabe sacarnos una sonrisa parece una necesidad. Hay muchos planes por hacer, mil cosas nuevas que probar y poco tiempo, por eso nada mejor que alargar un poco la experiencia, por lo menos en el mes de septiembre.

Solemos asociarlo con la vuelta al trabajo, con el final de las vacaciones e incluso con el comienzo de las lluvias, pero en la capital, septiembre sigue siendo un mes de posibilidades y, no podemos engañarnos, si antes apetecía salir de casa, en septiembre las cosas no van a ser diferentes, por lo que nada mejor que seguir apreciando la belleza de los atardeceres madrileños en alguna terraza que ofrezca la oportunidad.

PUEDE INTERESARTE Guía Gastropass 360º, la guía definitiva para conocer la gastronomía en Sevilla

Las 13 mejores terrazas de Madrid que siguen abiertas en septiembre

Descubrir lugares nuevos en la capital siempre es un placer y más si son espacios pensados para aprovechar al máximo esos agradables días de temperaturas suaves en los que se empieza a agradecer tener a mano una chaqueta. Si buscas un planazo, nada mejor que tomar algo en la mejor compañía en alguna de estas terrazas:

Sep7ima. No solo es una terraza estupenda, también ofrece unas impresionantes vistas panorámicas de Madrid. Su nombre lo dice todo, está ubicado en la séptima planta del Only You Hotel Atocha, lo que no cuenta es la oferta gastronómica única que propone.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Terraza Sabatini. Para los clientes de los Jardines de Sabatini Apartosuites, esta terraza está abierta todo el año, para los demás solo de mayo a septiembre, por lo que no siempre se puede disfrutar de las espectaculares vistas del Palacio Real y el Templo de Debod. ¡Date prisa!

Azotea del Círculo. La terraza del Círculo de Bellas Artes se ha convertido en un lugar emblemático por derecho propio. Ideal para una experiencia diferente, tanto para los que viven en Madrid como para los que solo están de visita.

Irreverente Madrid. Tengas el plan que tengas, esta azotea en Alonso Martínez puede ser tu mejor aliado, tanto para el brunch en los días especiales como para un tardeo desenfadado para celebrar el final del verano con amigos.

La Pérgola. Este Ático Restaurante & Terraza ofrece unas vistas inmejorables de Gran Vía, pero también una estupenda oferta gastronómica. Situado sobre el hotel The Principal, apuesta por mezclar tapas y cócteles con buena música y mejor ambiente. No admite reservas, pero quien no arriesga, no gana.

La Catorce SkyBar. Situado en la azotea del emblemático edificio de Gran Vía 14, es un lugar ideal para disfrutar del tardeo madrileño. Desde esta azotea puedes ver cómo cae el sol, en el mejor ambiente y con la mejor compañía, aunque esto último depende de ti. No dudes en probar sus cócteles.

Casa Suecia. El Hotel NH Collection Madrid Suecia tiene un ascensor directo a la planta 11, en la que se pueden disfrutar de unas estupendas vistas de Madrid gracias a su terraza, dividida en dos alturas. Ideal para picar algo en compañía de un buen cóctel… o dos.

Hard Rock Madrid. Desde su azotea, situada en la octava planta, se pueden tener unas vistas panorámicas de la ciudad gracias a su espacio su rooftop bar RT60. De inspiración neoyorkina, déjate seducir por su carta, su música en directo y su ambiente.

Ginkgo SkyBar. Las mejores vistas a la Plaza de España las puedes encontrar desde la planta doce del hotel VP Plaza España Design. Su terraza con vistas 360º también permite echar un buen vistazo al Palacio Real y el Madrid de los Austrias. Cócteles de autor y gastronomía con toques internacionales.

El Jardín de Arturo Soria. No todas las terrazas que podemos visitar en septiembre están en las alturas, también a ras de suelo encontramos propuestas tan atractivas como la que ofrece este restaurante, con un discreto jardín en pleno corazón de la ciudad. Ideal para tomar algo, pero también para sentarse a cenar.

La Terraza de Florida Park. Los clásicos lo son por algo y esta terraza es ya parte de la historia de la ciudad. Escondida entre árboles, ofrece unas preciosas vistas de los atardeceres de Madrid, estupendos cócteles y buen ambiente nocturno.

Le Tavernier. De inspiración marinera, esta terraza te acerca al mar para que no eches de menos la costa si ya has dejado tus vacaciones atrás. Además, también te seducirá a través del estómago con su cocina tradicional gallega, aunque con un toque moderno.

Terraza Bianca. En la terraza del ABC Serrano está este espacio, que poco a poco se ha ido haciendo un lugar entre quienes quieren pasar un rato relajado y en un ambiente agradable.

No dejes pasar la oportunidad de descubrir algunos de estos rincones que la capital nos regala… y las atractivas cartas que estas terrazas nos ofrecen.