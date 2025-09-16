Redacción Gastro 16 SEP 2025 - 16:23h.

El actor norteamericano Robert Redford ha muerto a los 89 años tal y como ha confirmado The New York Times con su publicista, Cindi Berger, añadiendo que falleció mientras dormía (no han especificado causas) en su rancho de Utah, cerca de donde el actor poseía desde hace décadas su espectacular complejo hotelero, el Sundance Mountain Resort, donde el intérprete también le dio su espacio a la gastronomía para el disfrute de sus huéspedes.

Fue en 1969 cuando el intérprete compró el terreno donde hoy se levanta el Sundance Mountain Resort, que cuenta con una Llave Michelin, y donde se imaginó “el crecimiento cuidadoso de una comunidad comprometida con el equilibrio del arte la naturaleza y la comunidad”. En la actualidad la gastronomía es un arte fundamental del complejo, ya que tal y como indican “creemos que la comida es arte y que comer es una experiencia en comunidad. Ven a disfrutar de una cena en contacto con la naturaleza”.

Así son los restaurantes de Sundance Mountain Resort

Su restaurante más destacado es, sin duda, Tree Room (La habitación del árbol), que se encuentra en el primer edificio que Robert Redford levantó del Sundance Mountain Resort en 1970, “una cabaña construida alrededor de un árbol real” donde se ubica conservando su ambiente rústico e íntimo.

Allí se pueden ver algunas fotos de las películas del actor, además de una gran chimenea de piedra y hormigón que es única y que fue diseñada y fabricada por el mismísimo Robert Redford.

También cuenta con Foundry Grill, donde el fuego es el gran protagonista, además de los ingredientes frescos y de temporada que pasan por los fogones de su impresionante cocina abierta. Por su parte, está el Owl Bar, donde se puede disfrutar de los cócteles más creativos, además de cervezas y vinos, por no hablar de un menú que va cambiando según la temporada para ofrecer el mejor producto a los comensales.

Para comidas más rápidas se encuentra el Mountain Camp Café, que actualmente está cerrado y abrirá de cada a diciembre de 2025, cuando se espera que la nieve atraiga a la mayor parte de los visitantes. En un entorno de montaña envidiable, cuando reabran se podrá disfrutar de desayunos recién hechos, ensaladas, sándwiches o zumos caseros.

Tampoco hay que dejar pasar el Bearclaw Cabin, en lo alto de las montañas. Desde allí, además de comerte unos tacos, unos nachos o unos burritos, puedes disfrutar de unas impresionantes vistas 360 grados de los valles de Heber y Utah.

Para desayunos, almuerzos y cenas rápidas y ligeras está The Deli, en pleno pueblo y donde se pueden encontrar productos horneados caseros, ensaladas frescas del día o los mejores sándwiches. Y solo queda El Mirador, un restaurante de comida rápida para disfrutar de una comida informal, como hamburguesas y helados, con grandes vistas a la montaña.