Las Baleares son uno de los destinos favoritos de las celebridades para pasar unos días de vacaciones. Islas como Ibiza, Formentera y Mallorca acogen durante los meses de verano a célebres visitantes con ansias de sol, playa, mar y buena comida. Es el caso de Isabelle Junot, que ha publicado en su cuenta de Instagram numerosas imágenes de los días que ha pasado en Menorca. La aristócrata ha recomendado en la red social dos de los restaurantes en los que ha estado.

Cap Roig en Menorca

A unos 5 kilómetros de Mahón se encuentra Cap Roig (carretera Sa Mesquida, 13, Menorca), uno de los establecimientos que la prima de Tamara Falcó ha visitado durante sus vacaciones en Menorca. El restaurante fue fundado por Cristóbal Olives en 1983 y se encuentra junto a la cala Sa Mesquida, ofreciendo desde sus mesas unas bonitas vistas a esta zona de ambiente pesquero.

La carta de Cap Roig empieza presentando entrantes fríos, como el cóctel de gambas (18,50 euros), el carpaccio de pescado (18 euros), las ostras francesas al natural (6 euros la unidad) y las anchoas de l’Escala (3,50 euros la unidad). La sección de entrantes calientes incluye los mejillones a la marinera (16 euros), las gambas de Menorca a la plancha (48 euros), las ortigas de Menorca (21 euros) y la sepia troceada con sobrasada (17 euros).

Los arroces (para un mínimo de 2 personas) son una de las especialidades del negocio, con opciones como la paella de pescado (24 euros por persona), la fideuá (24 euros por persona), el arroz negro (23 euros por persona) y el arroz caldoso de pescado (23 euros por persona). Según la pesca del día, el restaurante sirve diversos pescados frescos, como mero (75 euros el kilo), pargo (60 euros el kilo) o gallo de San Pedro (75 euros el kilo).

Los comensales tienen la posibilidad de probar el marisco menorquín (180 euros el kilo), con productos como caldereta de langosta, langosta a la plancha y langosta al estilo menorquín, es decir, frita con patatas fritas y huevo. La carne también está presente en la carta con el entrecot a la plancha (25 euros) y el solomillo a la plancha (26 euros). Por último, cabe destacar postres caseros como la crema catalana (7 euros) y el tocinillo de la abuela Lali (7,50 euros) con almendra y caramelo.

Pintarroja en Menorca

Otro establecimiento por el que ha pasado Isabelle Junot durante sus vacaciones es Pintarroja (calle Moll d’en Pons, 10, Es Castell, Menorca), una combinación de marisquería y chiringuito de puerto liderado por Eugeni de Diego. El chef lo presenta como “un concepto ‘intermittent restaurant’ inspirado en los veranos en la isla de Menorca”. Describe como un sueño de verano “trabajar con producto fresco del mar en un ambiente desenfadado”. Su negocio ofrece una cocina “de plancha, sin florituras y honesta”, que da valor al producto de la isla.

La carta de Pintarroja se centra especialmente en aperitivos y platos para picar: virutas de jamón ibérico (16 euros), bikini de sobrasada con pan Pigalle (9 euros), ensalada de tomate y queso de Mahón (12 euros), salpicón de langostinos (17 euros), tartar de atún con aguacate (19 euros), bravas con gambas al ajillo (19 euros), mejillones con sobrasada (16 euros), tortilla cremosa con pulpo a la gallega (18 euros), calamares fritos con mayonesa de lima (16 euros), matrimonio de anchoa y boquerón (20 euros por 8 filetes)… Sus responsables recomiendan preguntar por el pescado del día, que varía según la jornada.

En el apartado “de la lonja y de cuchara” figuran platos como zamburiñas a la plancha (20 euros), almejas en salsa verde (26 euros), gambas a la plancha (18 euros), lubina a la donostiarra (45 euros) y bacalao al pil pil (24 euros). Como guarniciones se pueden pedir piquillos confitados (7 euros), trinxat (7 euros) y parrillada de verduras (10 euros). Por último, entre los dulces no faltan la ensaimada Pintarroja (12 euros) y la tarta de queso cremosa con helado de frutos rojos (10 euros).