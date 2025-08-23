Daniel Brito 23 AGO 2025 - 14:00h.

El chiringuito Ca’s Patro March de Mallorca es uno de los más populares de la isla, donde no es nada fácil conseguir mesa

Que Dua Lipa es una enamorada de España es algo ya bien conocido. La artista británica de orígenes albaneses habla con bastante fluidez nuestro idioma y se ha dejado ver en más de una ocasión visitando diferentes lugares de nuestra geografía y disfrutando, por supuesto, de nuestra gastronomía, ya que la cantante es una amante del buen comer y beber, como hizo durante sus vacaciones de principios de julio en Mallorca o hace unos días en Ibiza celebrando con antelación su cumpleaños.

La artista pasó unos días en Mallorca a comienzos de julio disfrutando con sus amigas y visitando diferentes calas y, como no, comiendo. Precisamente uno de los lugares que visitó para comer bien fue el chiringuito Ca’s Patro March (Carrer Sa Cala, 16), que se encuentra junto a Cala Deià y que es uno de los más populares de la isla.

Allí la cantante repuso fuerzas para seguir disfrutando de las aguas turquesas y tuvo suerte, ya que se trata de uno de los restaurantes más concurridos de la isla donde no es nada sencillo conseguir mesa o reserva, mucho menos en pleno verano.

Llegar hasta allí no es una tarea precisamente sencilla, ya que solo se puede acceder a través de una estrecha carretera que llega hasta la cala, aunque mucho lo hacer por mar desde el Puerto Sóller en barco.

Así es Ca's Patro March

Ca’s Patro March es un chiringuito con historia, pues allá por 1915 era una simple caseta de pescadores que dirigía Joan Rullan Mas, que era quien mandaba en una finca de la familia March. Con el tiempo tornó en el establecimiento que hoy conocemos con unas vistas privilegiadas al mar Mediterráneo y a la sierra de Tramontana.

Debido a su ubicación su especialidad no podía ser otra que el producto fresco del mediterráneo, ofreciendo siempre el mejor pescado y marisco a sus clientes, desde bogavantes y langostas hasta todo tipo de pescados o el pez escorpión. Una gastronomía popular que no solo ha atraído a Dua Lipa, sino que lo hace con otros famosos como Magic Johnson, que también lo ha visito recientemente.

Su amplia terraza con barandillas de madera es ya todo un icono de este chiringuito, donde además de pescado también cuenta con algunas opciones de carne en la carta. Las reservas se abren poco a poco con un margen de dos semanas, y se debe hacer un gasto mínimo de 40 euros por persona, además de que solo aceptan pago en efectivo.