Entre el 22 de septiembre y el 5 de octubre estarán participando un total de 24 hoteles de Madrid a través de diferentes rutas con la tapa como protagonista

Nueve años después de su primera puesta de largo, Hotel Tapa Tour vuelve a acaparar todos los focos en la que será su edición más especial. Bajo el lema ‘10 años con la tapa por bandera’, sus organizadores quieren proponer a los madrileños descubrir la cocina de autor de algunos de los hoteles más emblemáticos de la capital. Eso sí, en formato tapa, ese emblema de nuestra cultura gastronómica tan demandado por quienes nos visitan.

Hasta seis rutas (sin reserva), en las que no faltarán experiencias de alta cocina informal, estarán a disposición del público durante dos semanas en esos codiciados hoteles que hoy son considerados nuevos templos culinarios.

Entre ellos se encuentran algunos tan icónicos como Palacio de los Duques Gran Meliá Hotel, The Madrid EDITION, The Palace Hotel Madrid, Mandarin Oriental Ritz Madrid, Four Seasons Hotel Madrid, JW Marriott Madrid, The Principal, Brach Madrid, Urso Hotel & Spa o BLESS Hotel Madrid, por citar algunos de los participantes.

Para consultar todos los detalles de cada una de las rutas oficiales te invitamos a visitar la web oficial de Hotel Tapa Tour. Pero si eres de los que prefieren ir por libre y hacerse su propio itinerario, no dejes de leer las cuatro recomendaciones que te dejamos a continuación. Y recuerda que la tapa nunca llega sola a la mesa, sino acompañada de una cuidada selección de vinos y cavas con Denominación de Origen, además de cócteles especialmente creados para cada propuesta.

Four Seasons Hotel Madrid

En un evento en que el que, además de poner en valor la tapa, se quiere reconocer la excelencia hotelera, no podía faltar este referente del lujo situado en pleno centro de la ciudad. Aquí sorprenden a sus huéspedes –y también a los madrileños– con una oferta de lo más dinámica: en la azotea se encuentra el restaurante Dani Brasserie, del chef Dani García; en la primera planta tenemos Isa Restaurant & Cocktail Bar, que fusiona la mejor cocina callejera asiática con una sofisticada coctelería de autor; y si subimos a la quinta nos topamos con un centro de bienestar que incluye una piscina bañada por el sol en una terraza con vistas increíbles.

En este caso las opciones a elegir un brioche de ventresca, pimiento asado y alioli (tapa nacional), una empanada de ternera (tapa fusión), croqueta de queso manchego con gel de pera y un final dulce que consiste en mascarpone, licor de avellana y fresa macerada en lima. Si a esto le sumas el entorno y acertados maridajes como el que consiguen con el Martini Bianco Spritz, vas a querer quedarte a vivir con los chefs Pablo Bernardez y María José Parra, responsables del menú.

Brach Madrid

En el primer hotel de la firma Evok Collection en España te espera un planazo difícil de rechazar. Diseñado por Philippe Starck, este 5 estrellas se alza sobre el solar del antiguo Palacio de Masserano, que fue en su momento residencia temporal del escritor Victor Hugo. Como podrás comprobar en primera persona en tu visita, cada rincón de Brach Madrid está decorado con objetos insólitos -están ahí por su valor sentimental- que convierten el espacio en un lugar único lleno de sorpresas.

De conquistar tu paladar en plena Gran Vía se encargan Eugenio Fragomeni y Eugenio Moral, que usarán para agasajarte una tosta de anchoa (tapa nacional), un tartar de atún con sandía (tapa fusión), una croqueta de cecina y el postre Paris-Brest para cerrar la experiencia por todo lo alto. Todo ello maridado con referencias tan interesantes como Mestres Coquet Brut Nature Guarda Superior Gran Reserva, entre otras.

Palacio de los Duques Gran Meliá Hotel

Este imponente palacio del siglo XIX fue una residencia privada que perteneció a una línea de duques, de ahí su nombre, pero actualmente es uno de los hoteles más lujosos y demandados por los visitantes nacionales e internacionales. Tras la renovación, se conserva buena parte de la arquitectura original, por lo que podemos decir que Palacio de los Duques Gran Meliá Hotel mantiene bastante de su esencia original. Además, este hotel inspirado en la obra de Velázquez cuenta con dos restaurantes de categoría en su interior.

Nosotros nos vamos a centrar en Jardín de los Duques, que es donde oficia el chef Manuel Arenilla y donde te van a sorprender con tapas de autor como las que te dejamos a continuación: nuestro minutejo (tapa nacional), bao de morcilla, pimiento y huevito de codorniz frito (tapa fusión) y una croqueta de cecina de esas que cuesta olvidar. Entre las diferentes opciones para acompañar estas elaboraciones se encuentra Reserva de la Familia Brut Nature, cava de Guarda Superior Gran Reserva que firma Juvé & Camps.

The Palace Hotel Madrid

Pocas presentaciones necesita esta leyenda viva, en pie desde 1912, que ha sido restaurada recientemente y ahora brilla con más fuerza que nunca. Con una ubicación más que privilegiada, The Palace Hotel Madrid forma parte del paisaje reconocido por la UNESCO y para muchos es el lugar ideal donde disfrutar de un lujo sin igual. Sus responsables han conseguido el equilibrio perfecto entre la herencia histórica y el estilo de vida contemporáneo, lo que se refleja tanto en sus elegantes habitaciones como en la propuesta gastronómica de La Cúpula o la coctelería del speakeasy 27 Club.

Del espacio regentado por el chef Nuno Matos comentaremos que aquí manda una cocina sencilla pero refinada, centrada en ingredientes locales, de alta calidad y de temporada. Así que no te sorprenderá saber que entre sus tapas se encuentran un taco de cocido madrileño con gel de hierbabuena (tapa nacional), que puedes acompañar con Valle de Nabal Tinto 2023 (DO Ribera del Duero) o un nigiri de paella con atún toro braseado y alioli de lima kaffir (tapa fusión). En este caso han optado por Celler Kripta Ubac Brut Guarda Superior Gran Reserva para la armonía.