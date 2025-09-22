Daniel Brito 22 SEP 2025 - 10:24h.

El hijo mayor del cineasta echa el cierre en los próximos días a su restaurante madrileño especializado en arroces

Los arroces de la Comunitat Valenciana

José Luis Berlanga, hijo mayor del cineasta Luis García Berlanga, siguió los pasos de su padre en el cine, pero su pasión por los fogones le llevó a comienzos de 2020 a abrir en pleno centro de Madrid el restaurante Berlanga, un local especializado en los arroces valencianos. “Arroces de cine en pleno centro de Madrid”, se definen en su web, aunque tal y como Berlanga hijo ha comunicado en un vídeo en sus redes sociales, su aventura culinaria, por ahora, tiene los días contados.

Berlanga ha anunciado su cierre personalmente a través de las redes sociales del restaurante Berlanga. “Después de más de 20 toneladas de arroz, de 200.000 raciones que he dado de paellas típicas valencianas de pescado o de verduras durante estos cuatro años cerramos Berlanga el 30 de septiembre, que va a ser el último día”, ha contado.

“Por favor, los que no lo hayas venido a probar todavía, acercaros, y los queráis quedaros con el último sabor y recuerdo de nuestros arroces Berlanga, aquí os esperamos”, anima el chef en los últimos días de apertura de su restaurante.

De cineasta a chef

José Luis se dedicó siempre al medio audiovisual dirigiendo cintas como ‘Barrios altos’ o capítulos de series como ‘Hospital central’. Sin embargo, su pasión por la gastronomía le llevó a hacerse cocinero autodidacta, una faceta que materializó antes de la llegada de la pandemia con el restaurante Berlanga, uno de los más populares de Madrid para comer arroz y en una ubicación privilegiada: justo enfrente del Parque del Retiro (Avenida de Menéndez Pelayo, 41).

No obstante, y pese a poner todo su empeño en mantener el templo de los arroces y de la cocina mediterránea levantina, tal y como ha explicado a Metrópoli, en estos años no ha conseguido que sea un negocio rentable, lo que obliga al mayor de los hijos de Berlanga a echar el cierre de su local, donde la trayectoria de su padre tiene un hueco especial en su decoración.

Y todo a pesar de un gran reconocimiento, ya que las críticas han sido positivas desde el inicio de su andadura, cuando elaboraba paellas para repartir a domicilio para sacar un negocio que había nacido en plena pandemia por el covid-19 y que no podía abrir con normalidad.

¿Qué disfrutar en sus últimos días?

La carta de Berlanga está coronada con grandes arroces, pero también cuenta con otras ofertas de tapas y entrantes, además de otros platos principales. Para empezar, cuenta con anchoas de Santoña, croquetas caseras o diferentes tipos de ensaladas.

En cuanto a sus arroces, utilizan el cultivado en el Parque Natural de la Albufera, cuenta con sus grandes especialidades como el arroz a banda, el de puerros y gambón, el arroz negro, la paella del señoret o la clásica valenciana, todas ellas por un precio de entre 25 y 29 euros por persona.