Hablamos con Tito Gómez, cocinero de Urumea y creador del cachopo de metro, sobre su nuevo plato

Medio chileno, medio asturiano: el restaurante escondido donde come Rodrigo Cuevas en Asturias

Compartir







El cachopo es un plato típico de Asturias que ha ganado mucha popularidad fuera de las fronteras de dicha comunidad en los últimos años. La versión más conocida lleva dos filetes de ternera rebozados y fritos con un relleno entre ellos, generalmente de queso y de jamón serrano. Como ocurre con otras comidas vinculadas a la cocina tradicional, es un plato que se presta a innovar y prueba de ello es lo que ha hecho Tito Gómez en el restaurante Urumea (calle Cochabamba, 7, Madrid). El cocinero, originario de Pola de Allande (Asturias), es el creador del cachopo de metro, una célebre obra que se hizo viral en las redes sociales y que llama la atención por su gran tamaño. Ahora sorprende a quienes visitan su local en Madrid con una nueva propuesta culinaria que fusiona lo mejor de la cocina asturiana: el cachopo relleno de fabada, sobre el que ha hablado con Gastro.

“Es un pequeño homenaje a mi madre. Yo soy asturiano y en vacaciones la voy a ver todos los años. Ahora es mayor y sabe que mi gran pasión es la fabada, me hace siempre una cuando llego”, nos cuenta. De esta manera se le ocurrió crear un cachopo de fabada, siguiendo la receta de su madre María: “Haces la fabada, luego la trituras, lógicamente, y la metes dentro del cachopo con su compango. Así salió la idea”. Este novedoso cachopo de metro va relleno con fabada tradicional, bañado en salsa de fabada, coronado con piparras asturianas y servido sobre patatas gallegas, por lo que lo describe como “un homenaje contundente al sabor del norte”.

Los otros cachopos de Urumea

El propietario de Urumea atrajo muchas personas a su restaurante con su ya famoso cachopo de metro. “La verdad es que se ha hecho superviral, afortunadamente. Estoy muy feliz”. Está planteado para consumir entre cuatro comensales, ya que lleva grandes cantidades de ingredientes: un kilo y medio de carne asturiana, tres tipos de queso de su tierra y jamón ibérico.

Tito Gómez no explica qué otras variedades de este plato sirve en sus mesas: “Tenemos el cachopo tradicional con jamón ibérico y tres quesos asturianos; otro de cecina, queso de cabra y cebolla caramelizada; y otro de morcilla de arroz, pimiento del piquillo y jamón ibérico”. Otra opción disponible en el establecimiento es el tricachopo, en el que se mezclan tres sabores diferentes: “Antes tenía el tradicional, el de cecina y el de morcilla, pero ahora se puede poner el de fabada también”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

También se le ocurrió elaborar un cachopo dulce y señala que sirve unos 80 o 90 cachopos de media cada día. Entre los clientes de Urumea no suele haber consenso a la hora de responder cuál es el mejor cachopo: “En una mesa de seis personas pongo el tricachopo y no coinciden cuando les pregunto cuál es el que más les gusta. Unos quieren el clásico, a otros el de morcilla les sorprende muchísimo, otros prefieren el de cecina… No coincide ninguno. Para gustos, los colores”.

La cocina asturiana de Urumea

Los cachopos extragrandes y fuera de lo común han hecho que Urumea se convierta en el destino favorito de quienes buscan “experiencias gastronómicas originales y generosas”. Sin embargo, el negocio ofrece en su carta otras propuestas de cocina asturiana creativa, uniendo tradición, sabor e innovación. Gómez nos recomienda la clásica fabada asturiana y sus croquetas caseras, como las croquetas de Cabrales y las de jamón. Por último, también aconseja probar en el restaurante otro plato que no es de su tierra: “Tengo el tomate de huerta con cebolla y ventresca. No es de Asturias, es de Navarra, pero es impresionante porque todo el mundo queda alucinando con él”.