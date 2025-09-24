Daniel Brito 24 SEP 2025 - 10:43h.

Mientras hacía el Camino de Santiago, el chef ha destacado una tortilla que, pese a su sencillez, ha logrado encadilar a su paladar

La receta de la tortilla del chef José Andrés en menos de un minuto: "Es la mejor de la historia de la humanidad"

Compartir







Siempre es buen momento para hacer el Camino de Santiago porque en cada instante te encontrarás con un clima nuevo y una experiencia diferente dependiendo de la etapa elegida. Precisamente en las últimas semanas quien lo ha hecho de nuevo (no es la primera vez) es el chef José Andrés, que a través de sus redes sociales ha ido dejando algunas píldoras de su experiencia, especialmente de la gastronómica, durante su recorrido hacia la ciudad gallega.

Una de las mejores tortillas de patata

El chef asentado en Estados Unidos ha recorrido parte del norte de España, incluida su Asturias natal, para hacer el Camino de Santiago junto a su mujer. Como es habitual en él, ha compartido algunos de los lugares que ha visitado, en concreto esas tabernas o bares que han logrado conquistar su paladar, como la Taberna da Modia (Lugar Casanova, 4. O Campo da Vila, Lugo), popular entre los peregrinos que hacen el Camino del Norte.

Allí el fundador de World Central Kitchen (WCK) cató su tortilla de patata, la cual logró conquistar por completo su paladar. “No hay nada más icónico cuando haces el Camino de Santiago que la tortilla española, especialmente en Galicia”, comenta el chef en sus redes sociales donde ha publicado una imagen de la tortilla que probó.

PUEDE INTERESARTE El ingrediente secreto que José Andrés añade a la crema de verduras para mejorarla

José Andrés pone en valor la humildad de la taberna y su buen hacer preparando una de las tortillas más buenas que ha probado. “Hacen una que es buena en su sencillez. Marisol, la chef, está muy orgullosa de ella”, comenta sobre su experiencia en la Taberna da Modia, donde hacen las tortillas al momento, ganando una gran fama entre los peregrinos, como el chef.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Otra parada exquisita

Otra de sus paradas durante su recorrido en el Camino de Santiago fue el Mesón do Campo, que en pocas palabras define como “simplemente increíble”, además de “uno de los restaurantes más asombrosos de España. Una cocina y una sala llevada por mujeres. Teresa Vázquez es una cocinera de 10 y su hija Elisabeth Castro una sumiller sensacional”. Allí, como ha mostrado en sus redes sociales, pudo catar el mejor marisco, pero también unas buenas setas.

Recomendado por las guías Michelin y Repsol, el Mesón do Campo se ubica en la localidad de Vilalba (Plaza de San Juan, 10), donde buscan con su cocina “un equilibrio entre la creación y la tradición como señal de identidad, ofreciendo una cocina tradicional sin complejos y aportando toques de modernidad en la cocina gallega. Una cocina de proximidad, creativa y activa, que juega con productos de temporada en la carta diaria”.