La receta de los nachos españoles del chef José Andrés: "Inspiración vasca"

20 SEP 2025

El reconocido cocinero asturiano ha cambiado los ingredientes de la receta mexicana para preparar unos exquisitos nachos a la española

El chef José Andrés suele ofrecer grandes ideas a sus seguidores a través de su newsletter ‘Loger Tables’, donde en muchas ocasiones habla de la gastronomía española y, en el caso del que hoy te hablamos, convierte una receta típica de México en una de lo más española cambiando una serie de ingredientes para llevárselo a nuestro terreno. ¿Te gustan los nachos? Con sus tortillas de maíz, el queso, el guacamole o el pico de gallo… ¿Cómo harías la versión española? El chef José Andrés nos da su versión.

“¿Qué tal convertir el pescado en conserva en unos nachos de inspiración vasca?”, dice el chef asturiano en su newsletter. El fundador de World Central Kitchen asegura que no es una idea nada descabellada, así que ha unido algunos de los productos que suelen formar una mesa de aperitivo para crear los nachos a la española.

Así, ha llenado una bandeja de patatas fritas de bolsa que hornea para que queden aún más crujientes y a las que luego va añadiendo diferentes ingredientes salados y con toque picante para convertirlo en un aperitivo para chuparse los dedos y con un sabor muy español.

Aunque puedes hacer esos nachos a tu gusto, te damos la receta que prepara el chef para que veas cómo ha hecho sus nachos españoles inspirados en una gilda clásica y que se hacen muy rápido. Y si quieres seguir el consejo de José Andrés, acompaña este aperitivo con un txakolí bien frío.

