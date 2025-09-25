Jesús Rojas 25 SEP 2025 - 08:30h.

Con pan de pita artesano, ingredientes frescos y carnes de calidad: así son los nuevos kebabs gourmet que arrasan en la capital

Así es el mejor shawarma de Madrid: "El mejor pan de pita del mundo"

Si eres aficionado a la comida callejera, pero no te conformas con cualquier cosa, estás de enhorabuena. Sobre todo si vives en Madrid, porque es en esta ciudad donde ahora mismo se pueden encontrar varias opciones de kebab o shawarma que no tienen nada que ver con aquello que comías de madrugada de camino a casa. Primero fueron las pizzas, con toda aquella revolución napolitana que hoy sigue en plena forma; luego las hamburguesas, con la consolidación del formato smash y ese pan de brioche de Juanito Baker que te sigues encontrando allá donde vayas; y ahora le ha tocado el turno a los sabrosos bocadillos que tienen su origen en Oriente Medio, pero que popularizaron los turcos en la Alemania durante la década de los 70 (el famoso döner).

Como lo oyes, ahora mismo hay un nivel de kebabs y shawarmas en Madrid que ya nos hubiera gustado tener 20 años atrás a los que, a mucha honra, ahora estamos peinando canas. Pero, qué le vamos a hacer. Ha sido ahora cuando diversos profesionales se han preocupado de apostar por todo tipo de ingredientes frescos y de calidad, unos panes de pita artesanos o, en su defecto, más cuidados, y esas salsas caseras que funcionan igual de bien con la carne, los vegetales o las patatas fritas que suelen acompañar a todo buen kebab. Y esto es lo que vas a encontrar en los

De Pita Madre

Si tuviéramos que quedarnos con un único sitio en Madrid donde poder disfrutar de los sabores de Oriente Medio más auténticos, ese sería sin duda el que regentan Aviv y Tami desde hace año y medio. Tras conquistar a los madrileños con Barganzo, que renovaron y llevaron a otro nivel, coincidiendo con la apertura de De Pita Madre, se propusieron tener el mejor shawarma de Madrid y probablemente consiguieron elaborar el mejor de España. Usan cortes de carnes premium, que especian y filetean ellos mismos, verduras asadas como la berenjena que le aportan matices interesantes, un pan de pita súper esponjoso que no hemos encontrado en ninguna otra parte, salsas caseras que te enamoran por su textura y profundidad de sabor... En resumen, su shawarma tiene todo aquello que siempre has querido encontrar en este tipo de platillos. Ni siquiera vas a necesitar pedir patatas fritas u otros complementos porque su bocadillo es tan saciante como exquisito. Si no existieran Aviv y Tami, habría que inventarlos.

C/ Colmenares, 14 y C/ Santa Isabel, 4

Culto Kebab

Desde hace unos meses ya no es necesario tener que viajar hasta Alemania para disfrutar del auténtico döner berlinés. Y esto es algo que tenemos que agradecerles a Carlos Bautista y Enrique Pérez, dos fanáticos de esta receta que decidieron dejarlo todo (empezando por sus trabajos en el sector financiero) para traer a Madrid esa elaboración con la que estaban obsesionados. Y lo mejor es que Culto Kebab lo tienes a escasos 10 minutos de la estación de Atocha, en pleno barrio de Embajadores. Aquí el plan consiste en replicar el döner kebab de Rüyam, que no tiene nada que envidiar al del popular Mustafa's. Aunque para alguna de las salsas (tienen kräuter, tahini y harissa) le han pedido a los hermanos González Herce alguna que otra vuelta de tuerca. El pan lo hacen ellos y está súper conseguido, al igual que la selección de verduras. Por cierto, su falafel con hummus de berenjena asada está para ponerles un piso con vistas a la Puerta de Brandeburgo.

Paseo de Santa María de la Cabeza, 4

Mómö Kebab Not Kebab

Como bien reza su nombre, no es un kebab al uso, pero probablemente sea uno de los más gastronómicos. Sobre todo cuando les da por hacer divertidísimas colaboraciones con chefs de la talla de Hugo Muñoz, Javier Estévez o Roberto Martínez Foronda. En este caso hablamos de una receta elaborada con seleccionadas materias primas y evolucionada para conseguir ese punto gourmet que tanto demandan los kebab lovers en la actualidad. En las creaciones de Mómö se fusionan diversas culturas, de ahí que convivan un pan pita de estilo griego con sabores con influencias orientales y occidentales, algún detalle picante en clave mexicana y, sobre todo, ese particular cocinado al carbón sobre esa famosa parrilla japonesa llamada robata. Lo de envolverlo en papel de oro y que el interior del local sea como el de un vagón de metro de Madrid no influye en el sabor de sus no kebabs, pero es parte de la experiencia y nadie debería pasarlo por alto.

C/ Hartzenbusch, 9