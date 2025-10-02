Un chef humano y un chef creado con IA están al frente de las recetas de un restaurante de estilo futurista

El chef Gordon Ramsay, sobre la mejor carne del mundo: "Ni wagyu japonés ni angus"

Compartir







La inteligencia artificial ya no es el futuro, sino el presente de la tecnología, ya que cada vez está más integrada en nuestro día a día con herramientas como las aplicaciones de chatbot o los asistentes virtuales de voz. El mundo de la restauración también se sube a la ola de la IA y un ejemplo de ello es un restaurante con un concepto fuera de lo común que ya ha abierto sus puertas en Kempinski The Boulevard, en el centro de Dubái. Se llama Woohoo y tiene al frente a Aiman, el primer chef con inteligencia artificial del mundo.

“El chef Aiman no es un chef cualquiera. Es una nueva forma de cocinar, construida con inteligencia artificial. Creado por UMAI, una empresa de software de alta tecnología, el chef Aiman comprende recetas, ingredientes y tendencias gastronómicas mejor que la mayoría de las personas. Crea recetas utilizando datos, ciencia y conocimiento global para que cada plato sea más inteligente y delicioso”, indica su presentación. “No somos solo un restaurante, somos un lugar donde la comida se fusiona con la tecnología para crear algo verdaderamente especial”, añaden sus responsables en su página web.

Cómo crea recetas el chef con IA

El chef Aiman entrena sus habilidades a partir de miles de recetas, ingredientes y combinaciones de sabores de todo el mundo, calculando qué funciona y qué no mediante aprendizaje automático. También usa conocimientos de técnicas de cocina, nutrición y ciencia del sabor. Es capaz de crear platos teniendo en cuenta factores como la estación del año, las tendencias gastronómicas vigentes y las preferencias de los comensales.

Además, no se limita a repetir las mismas recetas, sino que las va mejorando: “Cuantos más comen en Woohoo, más aprende el chef Aiman”. Según las valoraciones y comentarios de personas reales, el menú se va ajustando y evolucionando. Detrás de este negocio de estilo futurista está la compañía Gastronaut Hospitality, que asegura que su singular cocinero virtual “no está en un laboratorio ni en una pantalla”, sino que forma parte activa de la cocina del restaurante: “Cada plato que pruebas en Woohoo es el resultado de su planificación y desarrollo de recetas con inteligencia artificial”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Un chef humano y un chef con IA

Desde Woohoo exponen que cada receta creada con este sistema de IA es perfeccionada posteriormente por profesionales de carne y hueso: “Cada plato es refinado por humanos antes de llegar a tu mesa. Es comida innovadora, única y emocionante”. También aclaran que Aiman no cocina los platos, pero sí crea las recetas, elige los ingredientes y sugiere cómo deben prepararse para que lo hagan chefs humanos junto a sus equipos. El restaurante afirma que el chef ha sido diseñado para asistir, no para sustituir a nadie: “Trabaja con chefs para aportar nuevas ideas, mejorar recetas y gestionar datos. Se necesitan humanos que aporten emoción, experiencia práctica y creatividad”.

Aiman codirige la cocina junto a profesionales de la gastronomía de renombre. Uno de ellos es Reif Othman, un chef nacido en Singapur y reconocido por su trabajo a nivel internacional. Su nombre figura en Reif Japanese Kushiyaki, un restaurante de cocina japonesa con sabores poco convencionales que se encuentra en Dubái: “Reif incorpora la sensibilidad japonesa en su cocina, con un guiño a los fundamentos de la cocina italiana y francesa. Su cocina es reconocida por su calidad, sabor, consistencia, creatividad e ingenio, y crea nuevos platos a diario”.

Un menú para comer en el futuro

Woohoo presenta una experiencia diferente que no se limita solamente al uso de la inteligencia artificial se dentro de la cocina, sino también a ofrecer un entorno futurista a los clientes: “Nuestros chefs trabajan con IA para inventar nuevos sabores, mientras que nuestros artistas digitales diseñan efectos visuales y de luz mágicos que te envuelven mientras comes”. Sus creadores apuestan por la unión de tecnología, arte y creatividad: “Utilizamos herramientas como inteligencia artificial, elementos visuales interactivos y narraciones creativas para transformar una comida sencilla en algo extraordinario”. El menú del restaurante se define como “global y contemporáneo”, contando con chefs de renombre mundial que combinan influencias japonesas, italianas y de fusión.